Fox News: Байден «уйдёт в крутое пике» в случае поражения демократов на выборах в конгресс

Американский президент Джо Байден «уйдёт в крутое пике» в случае поражения Демократической партии на выборах в конгресс, заявил журналист Fox News Стюарт Варни.

«Я думаю, что он (Байден. — RT) уйдёт в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах», — приводит его слова РИА Новости.

Варни отметил, что президентский срок Байдена уже «сходит на нет».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.

В свою очередь, сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.