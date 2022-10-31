Узнать больше

Fox News: Байден «уйдёт в крутое пике» в случае поражения демократов на выборах в конгресс

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден «уйдёт в крутое пике» в случае поражения Демократической партии на выборах в конгресс, заявил журналист Fox News Стюарт Варни.
Fox News: Байден «уйдёт в крутое пике» в случае поражения демократов на выборах в конгресс
  • AP

«Я думаю, что он (Байден. — RT) уйдёт в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах», — приводит его слова РИА Новости.

Варни отметил, что президентский срок Байдена уже «сходит на нет».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.

В свою очередь, сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить