«Только бизнес, ничего личного»: почему США заинтересованы в продолжении поставок вооружений на Украину и в Европу

Соединённые Штаты не заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине, так как её затягивание позволяет Вашингтону получать прибыль от продажи вооружений и сжиженного природного газа, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Ранее эксперты аналитического центра Института Куинси сообщили, что с февраля европейские страны заключили с США контракты на поставки оружия на $21 млрд. Аналитики отмечают, что такая позиция позволяет Вашингтону оказывать давление на Россию и обеспечивать свой ВПК большим количеством контрактов.

Соединённые Штаты заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, так как это в том числе приносит стране прибыль от поставок вооружения и сырья за рубеж, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

«США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение... Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление снять сливки за счёт массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Белому дому не удастся уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей в ходе противостояния с Россией «до последнего украинца».

Пустеющие арсеналы

После начала специальной военной операции Запад существенно нарастил поставки военной техники и вооружений на Украину. США и страны Европы передавали киевскому режиму оружие и технику из своих арсеналов. В свою очередь, ряд стран Восточной Европы, Прибалтики и Балкан отправляли Киеву находившуюся у них на вооружении технику советского и российского производства.

Объём военной помощи Киеву достиг таких масштабов, что некоторые страны заявили, что продолжение поставок грозит истощить их арсеналы.

Так, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт неоднократно заявляла, что ФРГ достигла предела в том, что касается поставляемого украинской армии оружия из запасов бундесвера.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в сентябре предупредил, что запасы оружия в странах ЕС истощились из-за поставок на Украину и странам союза нужно совместно его восполнить.

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Представители европейских предприятий военно-промышленного комплекса предупреждают, что оборонная промышленность стран ЕС вряд ли сможет самостоятельно восполнить свои арсеналы в ближайшие сроки. Об этом, в частности, заявил Давид Хоур, финансовый директор крупнейшего производителя оружия в Чехии — компании Czechoslovak Group.

«Проблема европейской оборонной промышленности в том, что она привыкла производить сложное оружие очень малыми партиями в течение длительного периода времени, что подходит для мирного времени», — пояснил он.

Американский подряд



Значительное снижение запасов оружия на фоне беспрецедентной военной помощи Украине признали и в США. На это указал заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Каль.

«Несомненно, это оказывает давление на наши собственные запасы. Это оказывает давление на наш ВПК. Это касается и наших союзников», — приводит его слова ТАСС.

Каль добавил, что ситуация вокруг поставок вооружений Украине «показала, что... есть над чем работать, чтобы сделать ВПК более гибким, более оперативным, более надёжным».

Завод американской оборонной корпорации Raytheon

Gettyimages.ru

© John Tlumacki/The Boston Globe

По последним данным, США при администрации Джо Байдена направили Украине военной помощи на $18,9 млрд, из которых $18,2 млрд — с начала российской спецоперации.

В то же время, как отмечают эксперты, европейские союзники США существенно увеличили объём заказов на американское вооружение. Так, в аналитическом центре Института ответственного государственного управления Куинси в начале ноября сообщили, что с февраля европейские страны заключили с США сделки на поставки оружия на $21 млрд. Это касается только контрактов, заключённых по правительственным каналам, и не учитывает частные предложения от предприятий американского ВПК.

В октябре Институт Куинси опубликовал доклад, в котором отмечал, что предприятия американского ВПК пользуются услугами лоббистов в Пентагоне, чтобы ещё больше увеличить количество поступающих им заказов.

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«Сконцентрированные лоббистские возможности этих компаний (Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman и других. — RT), в том числе эти «вращающиеся двери» ведомства Пентагона по продаже оружия, а также использование должностей, связанных с экспортом оружия, для оказания политического влияния были задействованы, для того чтобы расширить экспорт вооружений США для как можно большего числа зарубежных клиентов, часто путём содействия преувеличению угроз», — отмечают аналитики института.

В докладе подчёркивается, что «текущая политика и практика США в сфере вооружений слишком часто способствует разжиганию войн, а не их сдерживанию».

«Приблизительно в двух третях текущих конфликтов (34 из 46) одна сторона или больше вооружаются Соединёнными Штатами», — сообщили в Институте Куинси.

Новый заказ

Военный эксперт Александр Хроленко отметил, что экономический интерес США в продолжении активной фазы конфликта на Украине очевиден.

«Любой конфликт в любой точке планеты приносит военно-промышленному комплексу США новые заказы. Старое оружие уничтожается, страны, которые участвуют на той или иной стороне конфликта, обращаются с заказами к американским компаниям. Если ранее в этой сфере эксплуатировались страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, то теперь мы видим уже прямую эксплуатацию европейских союзников США», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что, несмотря на членство в блоке НАТО, многие страны Восточной Европы имели в запасе значительное количество техники и оружия советского и российского образца, которые были переданы Украине.

«Теперь по принципу «кругового обмена» страны Восточной Европы получат бэушную технику из стран Западной Европы, а те, в свою очередь, закупят новую технику и оружие у США», — пояснил Хроленко.

При этом США продолжат насыщать оружием Украину для продолжения конфликта и ослабления России, а также ещё больше будут привязывать к себе европейских союзников, делая их зависимыми от американских поставок вооружений, добавил собеседник RT.

«США занимаются исключительно укреплением собственной гегемонии. Все остальные в этом процессе — деревянные солдаты Урфина Джюса, марионетки, в особенности союзники Вашингтона в Европе», — сказал эксперт.

Американское оружие на Украине

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© Sean Gallup

В свою очередь, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров отметил, что конфликт на Украине и программа многомиллиардной военной помощи Киеву позволят США обновить свои арсеналы и насытить большим количеством контрактов собственные предприятия ВПК.

«Вашингтон избавляется от устаревающих вооружений на складах, срок годности которых подходит к концу. Они не только экономят на утилизации, но и создают повод для закупок нового вооружения, тем самым дают новые заказы оборонной промышленности», — пояснил политолог в комментарии RT.

При этом он считает, что Европа не сможет сама заместить переданное Украине оружие и будет вынуждена обратиться к Вашингтону.

«Собственная военная промышленность в Европе, конечно, есть. Отдельные виды вооружения они могут производить, но его просто не хватит на всех. ВПК Германии, Франции и Великобритании не смогут удовлетворить запросы сразу всех стран ЕС и НАТО, и они будут вынуждены закупать оружие у США», — заявил Александров.

Вашингтон будет продолжать поставки оружия на Украину и побуждать к этому Европу, так как такая ситуация является очень выгодной для США, добавил эксперт.

«США смогут на протяжении достаточно продолжительного времени осуществлять поставки оружия. Если кто-то рассчитывает, что после победы на выборах в конгресс Республиканская партия сократит поставки оружия Киеву или странам Европы, то он ошибается», — заключил аналитик.