Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что Соединённые Штаты экономически заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку стремятся «снять сливки» с зарубежной продажи вооружений.

Антонов подчеркнул, что Вашингтон в конечном итоге не сможет избежать ответственности за затягивание конфликта и гибель мирных жителей.

«Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех — украинцев, россиян, европейцев», — сказал посол в беседе с РИА Новости.

По словам Антонова, причина этого кроется только в одном — экономической заинтересованности США в дальнейшей эскалации конфликта.

«Стремление «снять сливки» за счёт массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — заключил он.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, на Западе не скрывают намерений продолжать вести борьбу с Россией руками и жизнями украинцев.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявлял, что США и их союзники планируют «воевать до последнего украинца».