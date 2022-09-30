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Лавров: на Западе не скрывают намерений бороться с Россией жизнями украинцев

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На Западе не скрывают намерений продолжать вести борьбу с Россией руками и жизнями украинцев, которые рассматриваются как расходный материал, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: на Западе не скрывают намерений бороться с Россией жизнями украинцев
  • РИА Новости

«Сегодня в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе не скрывают своих намерений и далее безрассудно вкладываться в борьбу с Россией на поле боя руками и жизнями украинцев, которых рассматривают исключительно как расходный материал», — цитирует его ТАСС.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что американская разведка в рамках усиления сотрудничества с коллегами с Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом.

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс осудил поставки вооружения Украине со стороны западных стран, добавив, что таким образом они «подливают масла в огонь».

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