Роджер Уотерс заявил, что Запад поставками оружия Киеву «подливает масла в огонь»

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс в письме к супруге украинского президента Владимира Зеленского Елене осудил поставки вооружения Украине со стороны западных стран, добавив, что таким образом они «подливают масла в огонь».

Уотерс назвал главным зачинщиком конфликта Соединённые Штаты, которые, отметил музыкант, находятся на безопасном расстоянии от боевых действий.

Также Уотерс заявил, что «поджигатели войны» в лице США ранее упоминали о том, что затяжной характер украинского кризиса соответствует их интересам.

Музыкант напомнил об обещаниях Зеленского закончить конфликт в Донбассе и выполнить Минские соглашения. Однако, подчеркнул он, против такой политики выступили «некоторые политические силы» на Украине, которые заставили нынешнего президента изменить курс.

«К сожалению, ваш супруг смирился с этим тоталитарным, антидемократическим подавлением воли украинского народа, и с тех пор радикальные националисты, до этого скрывавшиеся в тени, правили Украиной», — приводит РИА Новости слова Уотерса из письма, опубликованного в его соцсетях.

Ранее Уотерс в интервью RT заявил, что Запад не заинтересован в окончании конфликта на Украине.