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Роджер Уотерс заявил о нежелании Запада заканчивать конфликт на Украине

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Один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT заявил, что Запад не заинтересован в окончании конфликта на Украине.
Роджер Уотерс заявил о нежелании Запада заканчивать конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Vittorio Zunino Celotto

«Они не заинтересованы в прекращении конфликта. Они будут сражаться до последнего украинца. Если бы они хотели закончить это, то почему не сделали это? Это всё в руках НАТО, это в руках Джо Байдена», — сказал он.

Он также отметил, что данный конфликт позволяет богатым людям зарабатывать ещё больше. В частности, по его словам, огромные деньги зарабатываются на производстве и продаже оружия, причём это касается разных сторон конфликта.

Ранее Уотерс назвал президента США Джо Байдена преступником.

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