NYT: разведка США консультировала Украину по боевым действиям под Харьковом

Американская разведка в рамках усиления сотрудничества с коллегами с Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом, сообщают источники газеты The New York Times.

Согласно данным собеседников издания, ранее украинцы неохотно делились имеющейся информацией с США из опасения сокращения поставок американской военной помощи. Однако впоследствии в Киеве изменили своё мнение по этому вопросу.

Высокопоставленные представители администрации США отказались рассказать о том, сколько информации американские спецслужбы передали Украине о «плане контрнаступления». При этом один из них уточнил, что специалисты из Соединённых Штатов «постоянно обсуждали» с коллегами из Киева, как Украина может «остановить наступление России» на востоке страны.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.

Позже МО России сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР.