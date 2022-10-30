«В нарушение всех договоров»: к чему может привести накачивание Европы американским ядерным оружием

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Соединённые Штаты вернуть на свою территорию всё ядерное оружие, размещённое Вашингтоном за рубежом. Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Пентагон решил ускорить дислокацию модернизированных ядерных авиабомб B61-12 в Европе. По мнению аналитиков, такие действия американской стороны опасно понижают порог применения ядерного оружия. При этом, как напоминают аналитики, Россия не располагает ядерными боеприпасами за пределами своих границ.

США должны вернуть себе всё размещённое за их пределами американское ядерное оружие, заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«В нынешний период напряжённости и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации. В этой связи вновь призываю Вашингтон вернуть все размещённое за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания. Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО», — подчеркнул российский дипломат.

Так Анатолий Антонов прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой сообщалось, что США решили ускорить размещение модернизированных ядерных авиабомб B61-12 в Европе. Посол РФ подчеркнул, что в этом вопросе США спекулируют формальными различиями между тактическим и стратегическим ядерным оружием и тем, что Россия обладает схожими вооружениями.

«При этом умалчивают, что всё наше ТЯО находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Соединённых Штатов. Американские же авиабомбы развёрнуты в европейских странах с коротким подлётным временем до российских границ. Поэтому B61-12, несмотря на их ограниченную мощность, имеют стратегическое значение», — пояснил дипломат.

Антонов добавил, что американские вооружённые силы совместно с партнёрами по НАТО регулярно проводят учения по использованию указанных боеприпасов, при этом заявляя, что манёвры не направлены против РФ.

«Возникает вопрос: против кого ещё альянс, в стратегической концепции которого наша страна названа «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности», тренируется применять ядерное оружие?», — отметил посол.

Новые бомбы для Европы

Ранее газета Politico сообщила о переносах срока доставки американских ядерных авиабомб B61-12 в Европу на декабрь текущего года.

«Как сообщили американские официальные лица союзникам по НАТО на состоявшейся в октябре в Брюсселе закрытой встрече, доставка модернизированной свободно сбрасываемой авиабомбы B61-12, первоначально запланированная на весну следующего года, переносится на декабрь этого года», — пишет издание со ссылкой на дипломатические источники.

Legion-Media

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При этом официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что данный шаг американское оборонное ведомство запланировало ранее и он не связан с какими-либо текущими событиями.

«Хотя мы не собираемся обсуждать в деталях наш ядерный арсенал, модернизация американской атомной авиабомбы B61 ведётся уже много лет, и намерение заменить с соблюдением принципов безопасности и ответственности более старые боеприпасы на модернизированные версии B61-12 — это часть мер, давно запланированных и предусмотренных программой модернизации. Эти усилия вовсе не связаны с текущими событиями на Украине и никак не ускорялись», — приводит его ответ Politico.

Напомним, B61 — это семейство сбрасываемых авиабомб с ядерным зарядом, разработанных в США в начале 1960-х годов.

Программа модернизации и продления срока использования бомб B61-12 была запущена в 2010-х годах в рамках общих усилий по обновлению ядерного арсенала США. Politico отмечает, что целью программы, которой руководит Минэнерго США, является замена устаревших бомб, включая более ста боеприпасов, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.

Предполагается, что модернизированные бомбы B61-12 будут иметь «значительно более высокую точность», расширится и спектр самолётов-носителей для них — в том числе бомбардировщики B-2 и B-21, истребители F-15, F-16, F-35 и Tornado.

«Благодаря современному хвостовому оперению, поступив на вооружение, B61-12 будет сочетать в себе более высокую точность и значительно меньшую мощность, что в целом не отразится на военных характеристиках», — отмечается в материале Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

В ведомстве также отмечают, что срок службы ядерных авиабомб B61 продлевается, чтобы обеспечивать их «безопасность, надёжность и эффективность».

«Программа продления срока службы B61-12 предусматривает обновление, повторное использование или замену всех ядерных и неядерных компонентов бомбы для продления срока её эксплуатации по крайней мере на 20 лет. Реализация программы позволит решить все проблемы, связанные со старением авиабомбы, повысить её надёжность, [возможности] технического обслуживания в полевых условиях, безопасность, а также контроль использования», — утверждают в управлении.

Антироссийский вектор

Москва неоднократно предупреждала, что действия США в сфере размещения ядерного оружия в Европе ведут к опасному снижению порога его применения.

«Беспокоит и существенное изменение подходов США в контексте их обновлённой ядерной стратегии, предусматривающей повышение роли ядерного оружия, в том числе путём создания и развёртывания так называемых маломощных зарядов, что ведёт к снижению порога применения ядерных вооружений», — заявлял глава дипломатии РФ на конференции по разоружению в Женеве в 2018 году.

МИД России

РИА Новости

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Кроме того, министр подчёркивал, что «совместные ядерные миссии» США и неядерных государств НАТО нарушают договор о нераспространении, а также являются подготовкой к применению ядерного оружия против России.

«Всём должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооружённые силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — сделал вывод Лавров.

Эксперты, в свою очередь, обращают внимание на то, что Вашингтон фактически снабжает неядерные государства оружием массового поражения, формально размещая его в рамках НАТО на своих базах на их территориях.

«В Европе на шести базах находится ядерное оружие США, с которым работают специалисты и военные неядерных государств, которые должны соблюдать ДНЯО. На каком основании это происходит? Россия себе такого не позволяет», — отметил в беседе с RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

Он напоминает, что США — единственное государство—член так называемого «ядерного клуба», которое имеет арсеналы ядерного оружия за пределами своей территории.

Профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров со своей стороны обратил внимание на то, что страны Запада в последнее время активно выводят в информационное пространство дискуссии об опасности применения ядерного оружия, при этом априори возлагая вину за потенциальное использование таких боеприпасов на Россию.

«Конечно же, прежде всего возникает ассоциация с известной мудрой пословицей: «На воре и шапка горит». Как бы там ни было, РФ не располагает ядерным оружием за своими пределами. Это США имеют многочисленные запасы своего тактического ядерного оружия на территории многих европейских стран», — говорит Винокуров.

С его точки зрения, шаги и планы США в этой сфере действительно повышают риск применения ядерного оружия. При этом порог его применения снижается не только из-за насыщения ЯО территории Европы, но и уменьшения мощности ядерных зарядов, добавил эксперт.

«Сам по себе факт размещения такого оружия на территории неядерного государства — это уже нарушение ДНЯО, что, безусловно, повышает риск развязывания войны с использованием этого типа вооружений. Кроме того, США уже сбрасывали авиационные бомбы с обеднённым ураном в Югославии. От этого легко можно перейти к зарядам малой мощности для подводных сил и потом уже к настоящему ядерному оружию, которое они в нарушение всех договоров и соглашений, размещают и обновляют на территории европейских стран», — заключил Винокуров.