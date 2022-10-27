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Politico: США решили ускорить размещение в Европе термоядерных бомб B61-12

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Власти Соединённых Штатов решили ускорить размещение модернизированных термоядерных бомб B61-12 в Европе.
Politico: США решили ускорить размещение в Европе термоядерных бомб B61-12
  • © Wikimedia Commons

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что бомбы планируют доставить на европейские базы НАТО в декабре.

«При этом изначально планировалось сделать это весной 2023 года», — говорится в материале.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран альянса договорились увеличить запасы вооружений.

Как заявил офицер военной разведки США Джозеф Донато, предстоящей зимой тяжёлое положение в оборонном секторе США станет причиной перебоев в поставках оружия для Украины.

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