Politico: США решили ускорить размещение в Европе термоядерных бомб B61-12

Власти Соединённых Штатов решили ускорить размещение модернизированных термоядерных бомб B61-12 в Европе.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что бомбы планируют доставить на европейские базы НАТО в декабре.

«При этом изначально планировалось сделать это весной 2023 года», — говорится в материале.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран альянса договорились увеличить запасы вооружений.

Как заявил офицер военной разведки США Джозеф Донато, предстоящей зимой тяжёлое положение в оборонном секторе США станет причиной перебоев в поставках оружия для Украины.