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Офицер разведки США: зимой у НАТО возникнут проблемы с поставками оружия Украине

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Этой зимой тяжёлое положение в оборонном секторе США станет причиной перебоев в поставках оружия для Украины, заявил офицер военной разведки США Джозеф Донато.
Офицер разведки США: зимой у НАТО возникнут проблемы с поставками оружия Украине
  • РИА Новости

По его словам, оборонная промышленность США уже испытывает проблемы с поставками вооружения ВСУ, также сокращаются запасы критически важных боеприпасов.

«При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой», — написал Донато в статье для The National Interest.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и представителей конгресса сообщила, что украинские власти просят американскую сторону поставить Киеву вооружения с большой дальностью стрельбы, включая ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS), чтобы бить по территории России, в частности по Крыму.

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