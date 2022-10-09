Офицер разведки США: зимой у НАТО возникнут проблемы с поставками оружия Украине

Этой зимой тяжёлое положение в оборонном секторе США станет причиной перебоев в поставках оружия для Украины, заявил офицер военной разведки США Джозеф Донато.

По его словам, оборонная промышленность США уже испытывает проблемы с поставками вооружения ВСУ, также сокращаются запасы критически важных боеприпасов.

«При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой», — написал Донато в статье для The National Interest.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и представителей конгресса сообщила, что украинские власти просят американскую сторону поставить Киеву вооружения с большой дальностью стрельбы, включая ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS), чтобы бить по территории России, в частности по Крыму.