WSJ: Киев просит Вашингтон о поставке ракет ATACMS для ударов по Крыму

Украинские власти просят американскую сторону поставить Киеву вооружения с большой дальностью стрельбы, включая ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS), чтобы бить по территории России, в частности по Крыму.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и представителей конгресса.

В статье говорится, что украинские чиновники убеждали членов конгресса, что Киеву нужны эти ракеты для нанесения ударов по якобы находящейся в Крыму базе БПЛА.

Как заявил газете неназванный представитель американского конгресса, США не поставляют такое оружие Украине, поскольку «не согласны с нанесением ударов по Крыму».

Ранее замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что поставки вооружения на Украину со стороны США приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и НАТО.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи США для Украины входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин.