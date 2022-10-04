Дипломат Воронцов: поставки оружия Украине ведут к прямому столкновению России и НАТО

Поставки вооружения на Украину со стороны США приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и НАТО, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов на заседании ГА ООН.

Он напомнил, что, помимо отправки оружия для Киева, Вашингтон предоставляет Украине данные военной разведки и обеспечивает прямое участие своих граждан и советников в конфликте.

«(Это. — RT) не только затягивает боевые действия и ведёт к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — цитирует дипломата ТАСС.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В Пентагоне заявили, что в новый пакет военной помощи США для Украины входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.