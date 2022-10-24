Путь эскалации: что известно о подготовке провокации с применением «грязной бомбы» на Украине

Киевский режим планирует осуществить провокацию с применением «грязной бомбы» или маломощного ядерного заряда, сообщил начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. Он подчеркнул, что, по имеющимся сведениям, работы по созданию такого устройства находятся на завершающей стадии. В Кремле сообщили, что Москва довела эти сведения до западных стран. Однако представители США, Великобритании и Франции отвергли предупреждения российской стороны. Эксперты полагают, что в случае применения «грязной бомбы» на Западе планируют возложить ответственность на Россию. За этим может последовать более активное вовлечение третьих стран в ситуацию на Украине, добавляют аналитики.

По данным Минобороны РФ, киевский режим планирует осуществить провокацию с применением так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Подробности в ходе брифинга для военных атташе сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — заявил он.

Глава войск РХБЗ добавил, что, по имеющейся информации, работы по созданию «грязной бомбы» находятся на завершающей стадии.

«Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», — сообщил Кириллов.

Он напомнил, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества.

«При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивные вещества распыляются ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях... также может привести к возникновению лучевой болезни», — рассказал Кириллов.

По его словам, в качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составе отработавших тепловыделяющих элементов, которые содержатся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций.

«Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС», — пояснил глава войск РХБЗ.

На Украине есть целый ряд предприятий, с которых могут быть изъяты необходимые компоненты и где может быть изготовлена бомба, отметил он. Кириллов подчеркнул, что подрыв такого устройства можно будет выдать за нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, а наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Москвы в применении тактического ядерного оружия.

«Стоит отметить, что подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда «белые каски» снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками... Весьма вероятно использование подобного сценария и в данном случае», — отметил он.

«Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведёт к радиоактивному заражению местности на площади в несколько тысяч квадратных метров», — добавил Кириллов.

Глава войск РХБЗ также сообщил, что Минобороны РФ организовало работу по противодействию возможным провокациям со стороны Украины, а силы и средства ведомства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

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Глава российского МИД Сергей Лавров 24 октября после встречи с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой также сообщил, что у Москвы есть информация о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы».

«У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую «грязную бомбу». У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, что это не пустое подозрение», — сказал дипломат.

Позднее он сообщил, что эта ситуация в ближайшее время будет обсуждаться в Совбезе ООН. А первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва направит соответствующее письмо Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В ООН уже дали первый комментарий в связи с информацией о подготовке Киевом провокации, призвав все стороны избегать действий, способных привести к эскалации конфликта.

«Методы ядерного террора не меняются»

В Кремле констатировали, что Россия довела до Запада сведения о возможном применении Киевом «грязной бомбы», а выраженное в ответ недоверие не означает, что эта угроза перестанет существовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал Песков.

Так он прокомментировал публикацию Госдепом совместного заявления от лица министров иностранных дел США, Великобритании и Франции. В нём говорилось о телефонных переговорах главы Минобороны РФ Сергея Шойгу со своими западными коллегами и отвергались предупреждения российской стороны.

«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина якобы готовится применить «грязную бомбу» на своей собственной территории... Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», — говорится в заявлении.

Глава МО РФ Сергей Шойгу

РИА Новости

Накануне Шойгу пообщался с главами минобороны США, Британии, Франции и Турции, донёс информацию о возможности применения Киевом «грязной бомбы», а также указал на устойчивую тенденцию нынешней ситуации на Украине к «неконтролируемой эскалации».

В понедельник, 24 октября, в продолжение переговорного процесса начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил эту ситуацию с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и начальником штаба обороны Соединённого Королевства Энтони Радакином.

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В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил: «Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело... начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить».

А спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что западные страны, поддерживая киевский режим, фактически становятся спонсорами ядерного терроризма.

«Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского... Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — подчеркнул политик.

Ядерная угроза

Комментируя сложившуюся ситуацию, военный обозреватель Александр Хроленко в разговоре с RT выразил мнение, что после предания огласке Министерством обороны РФ планов Киева вероятность применения «грязной бомбы» уже не 100%-ная.

«Разумеется, сделать такую бомбу можно. С точки зрения технологии всё достижимо, но с политической точки зрения здесь не будет достигнут эффект скачка эскалации, всемирного осуждения России и дальнейших поставок оружия. Мне кажется, в этом случае киевский режим рискует достичь обратного», — полагает эксперт.

Однако, если Киев получил одобрение на такие действия у своих кураторов, тогда эта провокация будет использована как повод для более активного вовлечения в ситуацию на Украине стран Запада, считает аналитик.

«Понятно, что Украина — безъядерное государство, а Россия — ядерное. Все скажут, что это сделали мы, и, вероятнее всего, зомбированные западные читатели поверят СМИ. Это опять путь эскалации, усиление поставок вооружения и увеличение могущества этих вооружений: станут поставлять американские ракеты повышенной дальности, танки Leopard, Challenger и другое вооружение стран НАТО. Всё будет зависеть от решения в западных столицах. Украина — это просто исполнитель», — подчеркнул Хроленко.

Как заметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, Россия прямо предупредила США, Францию и Великобританию как наиболее активных кураторов и спонсоров Киева, что Москва в курсе сценария возможной ядерной провокации.

«Шойгу предупредил западных коллег, что ответ будет очень жёсткий и что Россия будет задействовать все имеющиеся у неё военно-технические средства для наказания той стороны, которая применит «грязную бомбу», — подчеркнул эксперт.

Здание Госдепартамента США

РИА Новости

© J. Scott Applewhite

Россия вышла на контакт по этому вопросу с Западом, так как только он может повлиять на киевский режим, отметил Михайлов. Однако реакция США, Великобритании и Франции была предсказуема, считает эксперт.

«Они будут всё отрицать, обвинять Россию в эскалации. В ход пошла пропагандистская машина, которая вещает сейчас, что это якобы именно РФ планирует использование ядерного оружия. Всё вполне предсказуемо и понятно. Они сразу начали отмазываться и пытаться переложить ответственность на сторону, не заинтересованную в этой катастрофе», — рассказал он.

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Иван Коновалов, последнее заявление начальника войск РХБЗ, а также прямые переговоры Сергея Шойгу с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции подчёркивают серьёзность положения.

«Ситуация действительно опасна по причине неадекватного поведения Киева. Очевидно, что европейские и американские кураторы не могут оказать на него решающего влияния для того, чтобы он не совершал каких-то действий. Сейчас Соединённым Штатам и Европе необходимо с этим разбираться, так как их подопечный господин Зеленский пытается выйти из-под контроля и может натворить много ужасного», — полагает эксперт.