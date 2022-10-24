Путь эскалации: что известно о подготовке провокации с применением «грязной бомбы» на Украине
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По данным Минобороны РФ, киевский режим планирует осуществить провокацию с применением так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Подробности в ходе брифинга для военных атташе сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — заявил он.
Глава войск РХБЗ добавил, что, по имеющейся информации, работы по созданию «грязной бомбы» находятся на завершающей стадии.
«Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», — сообщил Кириллов.
Он напомнил, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества.
«При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивные вещества распыляются ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях... также может привести к возникновению лучевой болезни», — рассказал Кириллов.
По его словам, в качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составе отработавших тепловыделяющих элементов, которые содержатся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций.
«Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС», — пояснил глава войск РХБЗ.
На Украине есть целый ряд предприятий, с которых могут быть изъяты необходимые компоненты и где может быть изготовлена бомба, отметил он. Кириллов подчеркнул, что подрыв такого устройства можно будет выдать за нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, а наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Москвы в применении тактического ядерного оружия.
«Стоит отметить, что подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда «белые каски» снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками... Весьма вероятно использование подобного сценария и в данном случае», — отметил он.
«Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведёт к радиоактивному заражению местности на площади в несколько тысяч квадратных метров», — добавил Кириллов.
Глава войск РХБЗ также сообщил, что Минобороны РФ организовало работу по противодействию возможным провокациям со стороны Украины, а силы и средства ведомства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.Также на russian.rt.com «Повышение ставок»: как США втягиваются в конфликт на Украине
Глава российского МИД Сергей Лавров 24 октября после встречи с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой также сообщил, что у Москвы есть информация о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы».
«У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую «грязную бомбу». У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, что это не пустое подозрение», — сказал дипломат.
Позднее он сообщил, что эта ситуация в ближайшее время будет обсуждаться в Совбезе ООН. А первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва направит соответствующее письмо Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В ООН уже дали первый комментарий в связи с информацией о подготовке Киевом провокации, призвав все стороны избегать действий, способных привести к эскалации конфликта.
«Методы ядерного террора не меняются»
В Кремле констатировали, что Россия довела до Запада сведения о возможном применении Киевом «грязной бомбы», а выраженное в ответ недоверие не означает, что эта угроза перестанет существовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал Песков.
Так он прокомментировал публикацию Госдепом совместного заявления от лица министров иностранных дел США, Великобритании и Франции. В нём говорилось о телефонных переговорах главы Минобороны РФ Сергея Шойгу со своими западными коллегами и отвергались предупреждения российской стороны.
«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина якобы готовится применить «грязную бомбу» на своей собственной территории... Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», — говорится в заявлении.
- Глава МО РФ Сергей Шойгу
- РИА Новости
Накануне Шойгу пообщался с главами минобороны США, Британии, Франции и Турции, донёс информацию о возможности применения Киевом «грязной бомбы», а также указал на устойчивую тенденцию нынешней ситуации на Украине к «неконтролируемой эскалации».
В понедельник, 24 октября, в продолжение переговорного процесса начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил эту ситуацию с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и начальником штаба обороны Соединённого Королевства Энтони Радакином.
В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил: «Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело... начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить».
А спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что западные страны, поддерживая киевский режим, фактически становятся спонсорами ядерного терроризма.
«Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского... Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — подчеркнул политик.
Ядерная угроза
Комментируя сложившуюся ситуацию, военный обозреватель Александр Хроленко в разговоре с RT выразил мнение, что после предания огласке Министерством обороны РФ планов Киева вероятность применения «грязной бомбы» уже не 100%-ная.
«Разумеется, сделать такую бомбу можно. С точки зрения технологии всё достижимо, но с политической точки зрения здесь не будет достигнут эффект скачка эскалации, всемирного осуждения России и дальнейших поставок оружия. Мне кажется, в этом случае киевский режим рискует достичь обратного», — полагает эксперт.
Однако, если Киев получил одобрение на такие действия у своих кураторов, тогда эта провокация будет использована как повод для более активного вовлечения в ситуацию на Украине стран Запада, считает аналитик.
«Понятно, что Украина — безъядерное государство, а Россия — ядерное. Все скажут, что это сделали мы, и, вероятнее всего, зомбированные западные читатели поверят СМИ. Это опять путь эскалации, усиление поставок вооружения и увеличение могущества этих вооружений: станут поставлять американские ракеты повышенной дальности, танки Leopard, Challenger и другое вооружение стран НАТО. Всё будет зависеть от решения в западных столицах. Украина — это просто исполнитель», — подчеркнул Хроленко.
Как заметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, Россия прямо предупредила США, Францию и Великобританию как наиболее активных кураторов и спонсоров Киева, что Москва в курсе сценария возможной ядерной провокации.
«Шойгу предупредил западных коллег, что ответ будет очень жёсткий и что Россия будет задействовать все имеющиеся у неё военно-технические средства для наказания той стороны, которая применит «грязную бомбу», — подчеркнул эксперт.
- Здание Госдепартамента США
- РИА Новости
- © J. Scott Applewhite
Россия вышла на контакт по этому вопросу с Западом, так как только он может повлиять на киевский режим, отметил Михайлов. Однако реакция США, Великобритании и Франции была предсказуема, считает эксперт.
«Они будут всё отрицать, обвинять Россию в эскалации. В ход пошла пропагандистская машина, которая вещает сейчас, что это якобы именно РФ планирует использование ядерного оружия. Всё вполне предсказуемо и понятно. Они сразу начали отмазываться и пытаться переложить ответственность на сторону, не заинтересованную в этой катастрофе», — рассказал он.
Как отметил в комментарии RT военный эксперт Иван Коновалов, последнее заявление начальника войск РХБЗ, а также прямые переговоры Сергея Шойгу с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции подчёркивают серьёзность положения.
«Ситуация действительно опасна по причине неадекватного поведения Киева. Очевидно, что европейские и американские кураторы не могут оказать на него решающего влияния для того, чтобы он не совершал каких-то действий. Сейчас Соединённым Штатам и Европе необходимо с этим разбираться, так как их подопечный господин Зеленский пытается выйти из-под контроля и может натворить много ужасного», — полагает эксперт.
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