Герасимов обсудил с британским коллегой риск использования Киевом «грязной бомбы»

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с начальником штаба обороны Британии Энтони Рэйдэйкином. Российский военачальник обсудил с коллегой ситуацию, связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы».

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Разговор состоялся 24 октября.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — говорится в заявлении.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции, Британии и США.

Он подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

Начальник Войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Киев может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.