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Минобороны России: Киев может замаскировать «грязную бомбу» под нештатный взрыв российского ЯБП

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что киевский режим может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса (ЯБП) малой мощности.
Минобороны России: Киев может замаскировать «грязную бомбу» под нештатный взрыв российского ЯБП
  • РИА Новости

«По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащённый уран», — сказал он.

Он отметил, что при возможном подрыве «грязной бомбы» наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, после чего последует обвинение Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия.

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на источники, киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

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