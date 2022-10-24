Минобороны России: Киев может замаскировать «грязную бомбу» под нештатный взрыв российского ЯБП

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что киевский режим может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса (ЯБП) малой мощности.

«По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащённый уран», — сказал он.

Он отметил, что при возможном подрыве «грязной бомбы» наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, после чего последует обвинение Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия.

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на источники, киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.