Лавров: у России есть проверенная информация о намерениях Киева по «грязной бомбе»
«У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую «грязную бомбу». У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение», — сказал Лавров после встречи с генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой.
Лавров подчеркнул, что есть серьёзные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться.
23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.
В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».
РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.