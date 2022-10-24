Лавров: у России есть проверенная информация о намерениях Киева по «грязной бомбе»

У России есть информация о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы», эта информация была перепроверена, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую «грязную бомбу». У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение», — сказал Лавров после встречи с генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой.

Лавров подчеркнул, что есть серьёзные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться.

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.