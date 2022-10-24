Противодействие провокациям: в МО РФ заявили о приведении сил в готовность на случай применения Киевом «грязной бомбы»

Силы и средства Минобороны России приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, комментируя возможность применения Киевом «грязной бомбы» на украинском театре военных действий. По его словам, подобный шаг может быть нацелен на запуск мощной антироссийской кампании, ориентированной на подрыв доверия к Москве.

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай применения Киевом «грязной бомбы». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — сказал Кириллов в ходе брифинга.

Он заявил, что в Минобороны России располагают информацией о планировании Киевом провокации, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

«Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — сказал Кириллов.

Он пояснил, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества.

Как отметил Кириллов, при подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивные вещества распыляются ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.

© Минобороны РФ

«В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС», — отметил Кириллов.

По словам Кириллова, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы», соответствующие работы находятся на завершающей стадии.

Глава войск РХБЗ также заявил, что российская сторона располагает сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.

Вместе с тем он отметил, что на Украине имеется необходимая для выполнения этой задачи производственная база и научный потенциал.

Как пояснил начальник войск РХБЗ, на Украине находятся ряд предприятий атомной промышленности, которые обладают запасами радиоактивных веществ, подходящих для применения в «грязной бомбе».

В этой связи в Минобороны РФ упомянули три действующие атомные электростанции: Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую. Кириллов отметил, что речь идёт о девяти бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. т обогащённого до 1,5% оксида урана.

© Минобороны РФ

Кроме того, некоторые материалы, пригодные для использования в качестве компонентов ядерного заряда, можно найти на выведенной из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции, а также на предприятиях по переработке радиоактивных отходов и пунктах захоронения таких отходов.

Говоря о научной базе, в Минобороны РФ упомянули Харьковский физико-технический институт, учёные которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве. Оба этих учреждения располагают различными экспериментальными установками, позволяющими вести исследования в этом направлении.

Как отмечают в Минобороны РФ, подрыв «грязной бомбы» Киев может замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащённый уран.

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«Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия», — отметил глава войск РХБЗ.

Отметим, что ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с коллегами из оборонных ведомств других государств. В частности, Шойгу поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином, британским министром обороны Беном Уоллесом, главой французского минобороны Себастьяном Лекорню и министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Среди прочего в ходе этих бесед Шойгу высказал озабоченность российской стороны в связи с вероятностью провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы».

Министры обороны США, Великобритании и Франции, в свою очередь, выступили с совместным заявлением. Из документа следует, что перечисленные страны отвергают предупреждения России о подготовке Киевом «грязной бомбы» и отвергают любые попытки эскалации» со стороны России.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что российская сторона располагает информацией о работе Киева над «грязной бомбой», отметив, что речь идёт не о «пустом подозрении».