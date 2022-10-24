«Росэнергоатом»: применение «грязной бомбы» многократно увеличит риск ядерной войны

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире «России 24» заявил, что применение «грязной бомбы» многократно увеличит риск ядерной войны.

По его словам, как бы страшно это ни звучало, но жизни людей, которые будут погублены в результате применения «грязной ядерной бомбы», — это лишь малая доля того, что может случиться потом.

«А потом у нелюдей, которые заказывают подобного рода варварские эксперименты, развяжутся руки, и они влезут в этот конфликт по полной программе, масштабно и с применением таких сил и средств, что тогда уже риск ядерной войны, третьей мировой возрастёт многократно и превратится в реальную угрозу. Это очень реально», — цитирует его РИА Новости.

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на источники, киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.