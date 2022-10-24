МО России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.

«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — сказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом «грязной бомбы».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы», эти данные были перепроверены, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.