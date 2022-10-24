В Кремле прокомментировали реакцию Запада на угрозу применения Киевом «грязной бомбы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада на угрозу применения Киевом «грязной бомбы».

«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестаёт существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал он.

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на источники, киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.