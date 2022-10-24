Герасимов и глава комитета начштабов США обсудили риск применения Киевом «грязной бомбы»
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
«В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — заявили в российском оборонном ведомстве.
Ранее Герасимов провёл телефонный разговор с начальником штаба обороны Британии Энтони Радакином.
23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции, Британии и США.