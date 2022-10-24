Нарышкин призвал мир не допустить обладания Украиной ядерным оружием

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что мир не должен допустить обладания Украиной ядерным оружием.

«Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело... начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене», — приводит РИА Новости слова Нарышкина.

Он отметил, что тогда уже были понятны амбиции президента Украины обладать ядерным оружием.

«Мир не должен этого допустить», — подчеркнул глава СВР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Европа «пляшут под дудку» Киева, продолжая накачивать его оружием, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского о ядерном оружии.