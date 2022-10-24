Минобороны России: есть данные о контактах Киева с Британией по вопросу ядерного оружия

В Минобороны России заявили о наличии данных касательно контактов офиса президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании по вопросу получения технологии создания ядерного оружия.

«Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия», — сказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что мир не должен допустить обладания Украиной ядерным оружием.