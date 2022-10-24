Главы МИД Британии и Франции заявили, что не верят заявлениям о «грязной бомбе» Киева

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна заявили, что страны отвергают предупреждения России о подготовке применения «грязной бомбы» со стороны киевского режима на территории Украины.

«Мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей собственной территории. Мир идентифицирует любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского МИД.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщил, что в Вашингтоне также не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможном применении Киевом «грязной бомбы».

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на источники, киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.