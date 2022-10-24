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В Госдепе США не поверили заявлениям о возможном применении Киевом «грязной бомбы»

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В Вашингтоне не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможном применении Киевом «грязной бомбы», заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

«Блинкен заявил... (главе МИД Украины Дмитрию. — RT) Кулебе, что США отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», — приводит заявление Прайса ТАСС.

23 октября Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

Как сообщали ранее в РИА Новости со ссылкой на источники, киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

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