Кризис лидерства: о чём могут говорить итоги промежуточных выборов в США

По предварительным данным выборов в конгресс США, и в палате представителей, и в сенате с небольшим преимуществом лидируют республиканцы. Однако в самой партии отметили, что результат оказался менее впечатляющим, чем ожидалось, а «красная волна», которая должна была принести «слонам» уверенную победу, не случилась. Эксперты считают, что даже выигрыш республиканцев с небольшим перевесом вызовет лишь трения между конгрессом и Белым домом, но не повлияет на политику Вашингтона в целом.

В США прошли так называемые промежуточные выборы в конгресс. Американцы голосовали за новый состав палаты представителей, выбирали 35 из 100 сенаторов, а также губернаторов в 36 штатах. Кроме того, в некоторых штатах состоялись выборы членов местных законодательных собраний и других чиновников, референдумы по вопросам регулирования права на аборты и легализации марихуаны.

Сторонники Республиканской партии рассчитывали, что их кандидаты одержат убедительную победу над демократами и получат значительное преимущество в обеих палатах парламента, однако уже на этапе предварительного подсчёта голосов стало ясно, что, несмотря на определённый успех в гонке за места в палате представителей, ожидаемого успеха «слоны» добиться не смогли. Это признали и в партии.

Так, республиканка Майра Флорес, проигравшая гонку за место в палате представителей от одного из округов штата Техас, заявила, что причиной её поражения стало отсутствие энтузиазма со стороны избирателей.

«Красной волны» не случилось (красный — неофициальный цвет Республиканской партии. — RT). Республиканцы и беспартийные остались дома. Не жалуйтесь на результаты, если вы не внесли свою лепту», — написала она в своём Twitter.

Напомним, до выборов Демократическая партия контролировала палату представителей с небольшим преимуществом, имея 222 кресла, тогда как республиканцам на прошлых выборах досталось 213 мест. Для обретения контроля над нижней палатой конгресса одной из сторон необходимо получить 218 мандатов.

После голосования 8 ноября «слоны», по подсчётам Fox News, получают по меньшей мере 207 кресел, их соперники — 183, и ещё в 45 округах продолжается подсчёт голосов. По данным CNN, аналогичное соотношение пока такое: 206—187—42. При этом, согласно прогнозу NBC, итоговое соотношение мест в нижней палате конгресса будет 222—213 в пользу республиканцев (все данные на 03:00 мск 10 ноября).

В разговоре с RT эксперты отметили, что победа Республиканской партии в нижней палате конгресса, хоть и с небольшим преимуществом, по большому счёту, была предсказуема.

«Эти выборы стали фактически референдумом доверия президенту-демократу и его команде. Очевидно, что результаты не очень удачной деятельности Байдена привели к тому, что республиканцы берут под контроль палату представителей. Вероятно, в выборах в сенат в некоторых штатах будет второй тур и всё решится в декабре. Очевидно, что политическая жизнь США изменится, и президенту будет гораздо труднее проводить выгодные для него решения через органы законодательной власти», — сказал доцент Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.

В ходе пресс-конференции 9 ноября Джо Байден отметил, что своим волеизъявлением избиратели дали понять, что разочарованы ситуацией в стране. Также он заявил, что выборы прошли без какого-либо вмешательства.

Поражение в Пенсильвании

Республиканской партии пока не удалось добиться победы и на выборах в сенат, где также не случилась «красная волна», заявил в комментарии NBC сенатор Линдси Грэм. «Вот уж точно — волной республиканцев это определённо не назвать», — посетовал политик.

Однако он выразил надежду на то, что по итогам подсчёта голосов его однопартийцам ещё удастся получить несколько мест в сенате и взять там большинство.

«Думаю, что это был своего рода референдум (о доверии. — RT) Байдену. Если мы вернём себе контроль над палатой представителей и получим большинство в сенате, это будет замечательный итог», — сказал Грэм.

При этом одно из самых заметных поражений «ослы» нанесли своим оппонентам в штате Пенсильвания. Там демократ Джон Феттерман выиграл место уходящего в отставку сенатора-республиканца Пэта Туми. По предварительным данным, он набрал на 3,6% голосов больше, чем республиканец Мехмет Оз.

Демократ Джон Феттерман

AP

© Gene J. Puskar

Напомним, для полноценного контроля над сенатом той или иной партии требуется получить 51 мандат. В предыдущем созыве у республиканцев было 50 кресел, у демократов — 48 плюс два независимых сенатора, однако преимущество «ослам» в случае равенства обеспечивал решающий голос председателя сената — вице-президента Камалы Харрис.

Согласно предварительным итогам голосования, республиканцы получают 49 мест, а демократы — 48. В трёх штатах продолжается подсчёт.

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Одним из ключевых штатов в борьбе за преимущество в сенате на этих выборах стала Джорджия. При этом минимальный разрыв между действующим сенатором Рафаэлем Уорноком и республиканцем Хершелом Уокером может привести ко второму туру.

Павел Фельдман выразил мнение, что республиканцам не удалось добиться более уверенных результатов в сенате по ряду причин.

«Основные СМИ и крупнейший социальные сети контролируются структурами, которые лояльны Демократической партии. Им легче было вести информационную кампанию. Кроме того, республиканцы по ключевым вопросам так и не смогли продемонстрировать свое чёткое отличие от демократов, отстроиться от их не очень позитивного имиджа», — рассказал эксперт.

Кроме того, в США многое решает индивидуальная популярность кандидата и его поддержка на уровне конкретного штата, добавил Фельдман.

«Видимо, республиканцам не удалось выставить настолько сильных кандидатов, чтобы они получили значительное преимущество. К тому же, в Республиканской партии наблюдается кадровый кризис, кризис лидерства», — добавил политолог.

Сомнительное голосование

Промежуточные выборы в конгресс 2022 года не обошлись без обвинений в нарушениях. Одним из первых с критикой прошедшего голосования выступил экс-президент США Дональд Трамп. Он призвал расследовать инцидент с машинами для голосования в штате Аризона, поскольку чиновники округа Марикопа признали, что около 20% аппаратов для подсчёта бюллетеней работали с перебоями и не подсчитали поданные с их помощью голоса. При этом в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что машины работали с перебоями якобы только в тех округах, где наблюдалось республиканское большинство.

«Нам говорят, что 20% машин для голосования в округе Марикопа в Аризоне не подсчитали поданные через них бюллетени. И только в округах с республиканским большинством? Вау! Особенно пострадали Кери Лейк (кандидат в губернаторы Аризоны от республиканцев. — RT), Блейк Мастерс (кандидат-республиканец в сенат от Аризоны. — RT) и другие. Мы не можем позволить этому случиться снова», — написал он.

Бывший президент Дональд Трамп на выступлении в день выборов в конгресс

AP

© Andrew Harnik

Напомним, в 2020 году Трамп, который неоднократно ставил под сомнение результат тех президентских выборов, проиграл Байдену в том числе в Аризоне.

Стоит добавить, что американские СМИ, а также официальные лица избирательных комиссий штатов заявили, что окончательный подсчёт голосов может занять несколько дней или даже недель.

Серьёзный раскол

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, обстоятельства, окружающие промежуточные выборы в США, свидетельствуют о глубоком расколе в американском обществе.

«Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьёзно», — подчеркнула дипломат во время брифинга.

Захарова добавила, что архаичная избирательная система США не гарантирует легитимности электорального процесса, а граждане не доверяют результатам, учитывая различные скандалы, связанные в том числе с выборами президента США в 2020 году.

Голосование на выборах в США

Gettyimages.ru

© Anadolu Agency

Раскол в Соединённых Штатах после промежуточных выборов будет наблюдаться не только в обществе, но и в политической системе, считает Павел Фельдман.

«Палата представителей (и сенат в случае победы республиканцев) будут блокировать ключевые внутриполитические законопроекты и некоторые внешнеполитические инициативы администрации Байдена. Белому дому придётся договариваться, торговаться и уступать. США на ближайшие два года до президентских выборов погрузятся в очень жёсткие политические дискуссии», — считает эксперт.

При этом политолог полагает, что стоит ожидать начала «войны компроматов».

«Теперь, если большинство окажется в руках Республиканской партии, будут озвучиваться определённые вещи. Например, тёмные дела Хантера Байдена, что он делал на Украине. Всё это теперь всплывёт в парламенте», — отметил Фельдман.

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Не исключено, что республиканцы поднимут вопрос об импичменте Байдена, однако полученного ими небольшого преимущества будет недостаточно для проведения соответствующей процедуры, добавил собеседник RT.

«Самим республиканцам понятно, что ни в палате представителей, ни в сенате у них нет достаточного количества голосов, чтобы провести это решение. Но это будет их ответ на то, что ранее демократы пытались сделать в отношении президента Трампа. Это будет использоваться в качестве инструмента понижения рейтинга Байдена», — сказал Фельдман.

При этом каких-либо значимых перемен во внутренней или внешней политике США, в том числе по вопросу Украины и отношений с РФ, не будет, уверен эксперт.

«Сейчас радикальных изменений ожидать не стоит. Скорее будет паралич и слом системы принятия решений до момента проведения новых президентских выборов в 2024 году. Но явных перемен во внутренней и внешней политике не будет», — полагает Фельдман.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что даже в случае наличия номинального большинства в палате представителей или сенате Республиканская партия не сможет полностью овладеть процессом принятия решений в парламенте.

«Чтобы республиканцы продавили какое-то решение, им нужно добиться того, чтобы среди них не было людей, которые голосовали бы против партии вместе с администрацией. А такое бывает: очень часто один-два конгрессмена или сенатора из лоббистских соображений голосуют по другому. Даже если «слонам» удастся избрать спикера палаты, установить полный контроль над принятием решений они не смогут», — сказал эксперт.

При этом Брутер также считает, что республиканцы не станут кардинально менять подход к вопросу выделения Украине военной помощи.

«Они будут требовать более жёсткого контроля за выделением средств Украине, и им будут идти навстречу. Если же они вслух начнут говорить, что выступают за сокращение средств, их обвинят в том, что в украинском конфликте они приняли сторону России. При сегодняшнем раскладе республиканцы в конгрессе не станут блокировать законопроекты об объёмах выделения средств Украине, будут лишь выставлять какие-то свои условия, преследуя главную цель — показать американским избирателям, что это всё в их пользу и всё под их контролем», — заключил эксперт.