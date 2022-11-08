Борьба за палаты: чего можно ожидать от промежуточных выборов в США

Во вторник, 8 ноября, в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. На них американцы переизберут палату представителей, треть сената и ряд губернаторов. Опросы общественного мнения показывают, что у республиканцев есть хорошие шансы вернуть контроль по крайней мере над одной из палат парламента. Эксперты считают, что победа «слонов» может осложнить положение президента Джо Байдена. При этом не стоит ожидать радикальных изменений политики Вашингтона по таким вопросам, как поддержка Украины или отношения с Россией, предупреждают аналитики.

Во вторник, 8 ноября, в Соединённых Штатах пройдут так называемые промежуточные выборы. В частности, американцы изберут членов обеих палат конгресса США, что определит, какая из партий — Республиканская или Демократическая — будет следующие два года контролировать законодательную власть в стране.

Это голосование покажет, кому достанется 435 мест в палате представителей, 35 кресел в сенате, а также 36 постов губернатора. Кроме того, в ряде мест будут избираться члены органов самоуправления и местной власти, включая мэров.

Сейчас демократы контролируют обе палаты конгресса, но с очень небольшим преимуществом. Так, в палате представителей сейчас 224 демократа и 213 республиканцев.

Сенат же формально поровну разделён между демократами (48 членов партии и ещё два примкнувших к ним независимых сенатора) и республиканцами. Однако вице-президент Камала Харрис является председателем сената и имеет решающий голос, что обеспечивает демократам большинство. Стоит отметить, что ещё ни один вице-президент так часто не использовал свой решающий голос, как Харрис (по состоянию на середину августа она воспользовалась этим правом 26 раз, Джон Адамс в конце XVIII века сделал это 20 раз за четыре года).

Потеря преимущества

Промежуточные выборы (так они называются, поскольку выпадают на середину президентского срока) имеют особое значение в политической жизни США. Они считаются своеобразным индикатором отношения американцев к политике, проводимой Белым домом и правящей партией, напоминают эксперты.

Перевес в обеих палатах конгресса, который последние два года сохраняла Демократическая партия, фактически позволял ей беспрепятственно проводить через парламент все законодательные инициативы администрации Джо Байдена.

Однако после голосования 8 ноября демократы могут утратить это преимущество, полагают американские СМИ и экспертное сообщество. Так, газета Politico в середине октября опубликовала материал под заголовком «Надежды демократов на промежуточные выборы угасают», в котором отмечалось, что кандидаты от Демпартии могут не получить необходимое им количество голосов для занятия мест в конгрессе.

Надежды демократов на промежуточные выборы угасают: «Мы достигли максимальной поддержки слишком рано»

© Politico

«Хотелось бы мне, чтобы выборы прошли в августе. Думаю, мы достигли максимальной поддержки слишком рано», — рассказал изданию Мэтт Беннетт из левоцентристского объединения «Третий путь».

В свою очередь, другой демократ тогда отмечал: «Очевидно, что республиканцы перехватили инициативу».

По данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, по состоянию на 5 ноября за республиканцев были готовы проголосовать 47,9% избирателей, а за демократов — 45,4%. А совместный опрос телеканала ABC News и газеты The Washington Post, также проведённый в начале ноября, показал, что за республиканцев готовы отдать свой голос 50% избирателей, тогда как за демократов — 48%.

Reuters: Для администрации Байдена перспективы промежуточных выборов становятся всё более мрачными.

Reuters

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков полагает, что по итогам выборо республиканцы смогут обеспечить себе преимущество как минимум в одной из палат конгресса.

«Республиканская партия возьмёт палату представителей и, возможно, с перевесом в одно-два места возьмёт и сенат. Однако преимущество в верхней палате для них выглядит менее вероятным. Нужно понимать, что большого отрыва от демократов у них не будет, это будет борьба ноздря в ноздрю, и победа будет с несущественным преимуществом», — спрогнозировал собеседник RT.

Эксперты отмечают, что одна из главных причин потери популярности Демократической партии и администрации Байдена заключается в состоянии американской экономики. Так, по данным на сентябрь, уровень инфляции в стране составил 8,2%, а рост цен на энергоносители — 19,8%.

В то же время, по данным опроса агентства Reuters и социологической компании Ipsos, на 2 ноября 55% граждан США не одобряли работу Байдена на посту президента.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с RT отметил, что у падения популярности Демпартии и администрации Байдена есть целый ряд причин.

«Они провалили финансовую и энергетическую политику, облажались на Ближнем Востоке. Байден потерял Афганистан и влияние на Аравийском полуострове. Демократы пытаются управлять экономикой и внешней политикой так, как если бы сейчас был 1999 или 2003 год. Байден обещал, что всё будет, как при Обаме, но так уже не получится. Кроме того, сам состав нынешней администрации не внушает американцам доверия. Раньше её называли «Администрацией взрослых людей», но оказалось, что ведут себя они как дети. Они не компетентны в нынешних условиях», — подчеркнул эксперт.

Символы партий в США

Legion-Media

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При этом Сергей Судаков отметил, что администрация Байдена попыталась купить лояльность избирателей денежными выплатами во время пандемии коронавируса, однако это существенно подорвало стабильность американской экономики.

«В Америке началась рецессия, усугубляемая большими налогами и ростом ипотечных ставок. Демпартия, ведомая не самым здоровым и очень пожилым президентом, может получить не самый хороший результат», — подчеркнул эксперт.

Украинский вопрос

В преддверии выборов особое внимание уделялось тому, как с возможной сменой правящей партии в США поменяется отношение к вопросу выделения военной и финансовой помощи Украине.

Так, лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти допустил, что объём выделяемых Киеву средств может сократиться.

«Думаю, люди будут жить в условиях рецессии и не захотят выписывать Украине незаполненный чек. Они не пойдут на это», — отметил республиканец.

Флаги Украины и США на фоне Капитолия

AP

© J. Scott Applewhite

Маккарти добавил, что в США есть целый ряд насущных внутренних проблем, решение которых администрация Байдена игнорирует.

«Они не занимаются вопросом (обеспечения безопасности. — RT) границы, и люди начинают задумываться. Украина — это очень важно, но в то же время она не может быть единственной проблемой, которой они занимаются, и нельзя выписывать (ей. — RT) незаполненный чек», — сказал политик.

Схожую точку зрения выразил конгрессмен Келли Армстронг, который также высказался о наличии более важных проблем внутри США.

«Когда люди видят, что цены на продукты выросли на 13%, на электроэнергию и коммунальные услуги — вдвое... Если вы живёте рядом с границей и ваш город захватывают мигранты и фентанил, то об Украине вы будете думать в последнюю очередь», — отмечал он в середине октября.

При этом около половины сторонников Республиканской партии считают, что Вашингтон оказывает Киеву слишком большую помощь, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные своего соцопроса.

Однако Дмитрий Дробницкий полагает, что вне зависимости от того, какая из партий США получит контроль над парламентом, объём помощи Украине вряд ли изменится.

«Снизить объём помощи Украине будет сложно чисто технически, потому что он уже расписан наперёд. Но республиканцы могут предпринять определённые дополнительные шаги. Например, они могут попробовать перекрыть её, если с помощью расследования докажут коррупционные связи Байдена с Украиной. Аргумент тогда будет очень простой: мы не можем отправлять деньги коррупционерам и партнёрам лица, замешанного в таком расследовании», — пояснил эксперт.

«При этом среди республиканцев есть и «ястребы», которые хорошо себе представляют, что такое киевский режим, но идея борьбы с Путиным для них может быть решающим шагом», — добавил Дробницкий.

Политическая стабильность

Аналитики констатируют: если Республиканской партии удастся получить большинство в обеих палатах конгресса, Джо Байден фактически станет «хромой уткой». То есть республиканцы смогут блокировать все законодательные инициативы Белого дома, а также важные политические назначения.

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Кроме того, Республиканская партия получит возможность объявить импичмент Байдену, о чём упоминал сам президент.

«Мне уже сообщают, что, если они снова получат большинство в палате представителей и сенате, они собираются объявить мне импичмент. Но я понятия не имею за что», — заявил Байден на минувшей неделе на митинге демократов в Сан-Диего.

Если партия «слонов» получит контроль только над нижней палатой конгресса, это может привести к политическому кризису в США из-за постоянных конфликтов между палатой представителей и сенатом.

Дмитрий Дробницкий полагает, что республиканцы попытаются вынести импичмент Байдену в случае успеха своей партии на выборах в конгресс.

«Среди республиканцев есть два мнения: объявить его сразу, «не отходя от кассы», либо «сделать по уму». Собрать информацию по всем сомнительным делам Байдена и его семьи, накопать компромат на всех этих людей и уже потом объявить. В любом случае, как минимум парламентские расследования в отношении бизнес-интересов его сына начнутся точно», — считает политолог.

С такой оценкой согласен Сергей Судаков.

«Республиканцы обязательно постараются объявить Байдену импичмент. Правда, в истории США не было ещё ни одного импичмента, который был доведён до конца. Как только они придут к власти, сразу начнутся расследования в отношении Джо и Хантера Байдена. Это очень лакомый кусок для республиканцев и отличный плацдарм для выборов 2024 года», — отметил эксперт.

При этом нынешние выборы могут подорвать политическую стабильность в США сами по себе, так как значительная часть республиканского электората уверена, что в 2020 году у Трампа и их партии победу украли с помощью манипуляций, пояснил Судаков.

«Многие американцы помнят, как при сомнительных обстоятельствах прошли выборы-2020, и опасаются их повторения. Отсюда очень много вопросов к качеству нынешних выборов, к качеству наблюдателей», — добавил политолог.

Капитолий

AP

© J. David Ake

В свою очередь, у многих мэров-демократов будет велик соблазн «помочь» своей партии, считает эксперт.

«Партийная принадлежность заставляет их действовать определённым образом и потворствовать подтасовкам. Это может привести к протестным акциям, но не крупным. Зима — не лучшее время для бунтов. После этих выборов пройдут важные для США День благодарения и Рождество, и уже после, если жизнь будет продолжать ухудшаться, многие американцы зададутся вопросом: украли ли у них выборы и будущее», — полагает Судаков.

Также опрошенные RT эксперты считают, что победа Республиканской партии на выборах вряд ли значимым образом повлияет на внешнюю политику США, в особенности в отношениях с Россией.