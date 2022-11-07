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Республиканцы не исключают возможности запуска импичмента Байдена при победе на выборах

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Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти не исключил возможности запуска процедуры импичмента президента Джо Байдена, если Республиканская партия займёт большинство мест в палате конгресса и если повод для этого возникнет.
Республиканцы не исключают возможности запуска импичмента Байдена при победе на выборах
  • AP
  • © Patrick Semansky

Об этом он сказал CNN.

«Мы никогда не будем использовать импичмент в политических целях, но это не значит, что этого не произойдёт в другое время, если возникнет соответствующая ситуация», — сказал конгрессмен.

Также в случае успеха на выборах республиканцы могут начать расследование по некоторым проблемам в работе администрации Байдена, в том числе по вопросу эвакуации войск из Афганистана.

В июле Newsweek сообщал, что демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для Байдена.

Как писала газета The Hill, члены Республиканской партии США намерены объявить действующему президенту импичмент после промежуточных выборов.

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