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The Hill: республиканцы намерены объявить Байдену импичмент

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Члены Республиканской партии США намерены объявить действующему американскому президенту Джо Байдену импичмент после промежуточных выборов в конгресс в ноябре.

По данным газеты The Hill, в конгресс уже внесли соответствующие статьи. По мнению республиканцев, идея увенчается успехом в том случае, если им удастся установить контроль над палатой представителей по итогам выборов в законодательный орган власти.

Ряд членов Республиканской партии полагают, что Байден совершил ряд тяжких преступлений в сферах погранконтроля, ситуации с коронавирусной инфекцией и выводом войск из Афганистана. В нижней палате конгресса зарегистрировали по меньшей мере восемь резолюций с предложением об импичменте.

Ранее Newsweek сообщал, что демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для главы государства Джо Байдена.

По данным агентства Bloomberg, действующий американский лидер Джо Байден объявит об участии в президентских выборах 2024 года после промежуточных выборов в конгресс в ноябре.

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