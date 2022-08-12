Bloomberg: Байден объявит о планах избираться на второй срок после выборов в конгресс

Действующий американский лидер Джо Байден объявит об участии в президентских выборах 2024 года после промежуточных выборов в конгресс в ноябре.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Байден может объявить о своём выдвижении «в течение нескольких месяцев» после выборов в конгресс, которые должны пройти 8 ноября.

Ранее Newsweek сообщал, что демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для главы государства Джо Байдена.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года.

В марте прошлого года экс-лидер США Дональд Трамп не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, а бывший госсекретарь Хиллари Клинтон исключила для себя такую возможность.