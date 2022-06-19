Хиллари Клинтон исключила участие в президентских выборах в США в 2024 году

Короткая ссылка
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью Financial Times заявила, что не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Хиллари Клинтон исключила участие в президентских выборах в США в 2024 году
  • AP

«Об этом не может быть и речи», — сказала она. 

Политик рассказала, что от Демократической партии на новый срок намерен выдвигаться действующий американский президент Джо Байден.

Клинтон отметила, что конкурировать с Байденом было бы «разрушительно».

Также она не исключила участия в выборах республиканца Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году.

В статье журнала The American Conservative отмечалось, что Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить