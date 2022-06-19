Хиллари Клинтон исключила участие в президентских выборах в США в 2024 году
- AP
«Об этом не может быть и речи», — сказала она.
Политик рассказала, что от Демократической партии на новый срок намерен выдвигаться действующий американский президент Джо Байден.
Клинтон отметила, что конкурировать с Байденом было бы «разрушительно».
Также она не исключила участия в выборах республиканца Дональда Трампа.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году.
В статье журнала The American Conservative отмечалось, что Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.