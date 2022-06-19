Хиллари Клинтон исключила участие в президентских выборах в США в 2024 году

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью Financial Times заявила, что не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

«Об этом не может быть и речи», — сказала она.

Политик рассказала, что от Демократической партии на новый срок намерен выдвигаться действующий американский президент Джо Байден.

Клинтон отметила, что конкурировать с Байденом было бы «разрушительно».

Также она не исключила участия в выборах республиканца Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году.

В статье журнала The American Conservative отмечалось, что Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.