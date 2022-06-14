The American Conservative: Байден вряд ли сможет переизбраться на второй срок

Президенту США Джо Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.

Об этом говорится в статье журнала The American Conservative.

Как напомнил автор статьи, Александр Гамильтон в своих «Записках федералиста» отмечал, что энергия в представителях исполнительной власти является неотъемлемой частью хорошего правительства.

«Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чём писал Гамильтон?» — выразил неуверенность автор статьи.

25 марта 2021 года Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.