The American Conservative: Байден вряд ли сможет переизбраться на второй срок

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Президенту США Джо Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.

Об этом говорится в статье журнала The American Conservative

Как напомнил автор статьи, Александр Гамильтон в своих «Записках федералиста» отмечал, что энергия в представителях исполнительной власти является неотъемлемой частью хорошего правительства.

«Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чём писал Гамильтон?» — выразил неуверенность автор статьи.

25 марта 2021 года Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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