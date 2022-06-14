В Белом доме подтвердили намерения Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире телеканала CNN.

«Что я могу сказать, — это то, что президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году... Всё, что я могу сказать, — что президент намерен делать то, что президент планирует делать», — приводит её слова РИА Новости.

Она также отвергла заявления из материалов СМИ, согласно которым возраст является препятствием для выдвижения на второй срок на пост президента.

В статье журнала The American Conservative ранее отмечалось, что Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.

25 марта 2021 года Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.