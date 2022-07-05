Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента
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Об этом он сказал на конференции Economist в Афинах.
Как пишет РИА Новости, Помпео не исключил этого и заявил, что любое решение будет принято в начале 2023 года.
В марте прошлого года экс-лидер США Дональд Трамп не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, а бывший госсекретарь Хиллари Клинтон исключила для себя такую возможность.
При этом нынешний президент страны Джо Байден намерен участвовать в выборах. По оценкам The American Conservative, Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.