Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента

Бывший госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года.

Об этом он сказал на конференции Economist в Афинах.

Как пишет РИА Новости, Помпео не исключил этого и заявил, что любое решение будет принято в начале 2023 года.

В марте прошлого года экс-лидер США Дональд Трамп не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, а бывший госсекретарь Хиллари Клинтон исключила для себя такую возможность.

При этом нынешний президент страны Джо Байден намерен участвовать в выборах. По оценкам The American Conservative, Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.