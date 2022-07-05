Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента

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Бывший госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года.
Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на конференции Economist в Афинах.

Как пишет РИА Новости, Помпео не исключил этого и заявил, что любое решение будет принято в начале 2023 года.

В марте прошлого года экс-лидер США Дональд Трамп не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, а бывший госсекретарь Хиллари Клинтон исключила для себя такую возможность.

При этом нынешний президент страны Джо Байден намерен участвовать в выборах. По оценкам The American Conservative, Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.

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