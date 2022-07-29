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В Белом доме напомнили, что Байден намерен переизбраться на пост президента в 2024 году

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что президент США Джо Байден намерен избраться главой государства по итогам выборов в 2024 году.
В Белом доме напомнили, что Байден намерен переизбраться на пост президента в 2024 году
  • AP

«Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Newsweek сообщал, что демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для главы государства Джо Байдена.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года.

В марте прошлого года экс-лидер США Дональд Трамп не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, а бывший госсекретарь Хиллари Клинтон исключила для себя такую возможность.

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