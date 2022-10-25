WSJ: принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд публично высмеял президента США Джо Байдена из-за его оплошностей и усомнился в умственных способностях американского лидера, сообщили источники The Wall Street Journal в саудовском правительстве.

По словам собеседником издания, саудовский кронпринц в беседе с советниками заявил, что Байден не произвёл на него впечатления ещё будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы.

«Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что господин Байден не хотел там присутствовать и не был заинтересован в политических дискуссиях», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что Байден разочарован решением ОПЕК+.

Также американский лидер сообщил, что Соединённые Штаты отреагируют на решение Саудовской Аравии поддержать в ОПЕК+ сокращение нефтедобычи.