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В Белом доме заявили, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией

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Соединённые Штаты проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы намерены провести ревизию того, где мы находимся, по-настоящему пристально это изучить», — цитирует её РИА Новости.

Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден «ясно дал понять», что США нужно найти иной тип отношений с Саудовской Аравией.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты готовы пересматривать отношения с Саудовской Аравией.

В сенат США внесли проект закона о прекращении продаж оружия Саудовской Аравии на один год.

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