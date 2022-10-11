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В сенат США внесли проект закона о прекращении продаж оружия Саудовской Аравии на один год

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Проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии внесли в сенат США.
В сенат США внесли проект закона о прекращении продаж оружия Саудовской Аравии на один год
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

«Для обеспечения временного, на один год, приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов», — приводит текст законопроекта РИА Новости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты готовы пересматривать отношения с Саудовской Аравией.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

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