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Глава ФРС высказался о возможности рецессии в США

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Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался о возможности рецессии в США.

«Думаю, никто не знает, будет рецессия или нет. А если будет, то насколько серьёзной окажется эта рецессия. И наша задача — восстановить стабильность цен, чтобы мы могли иметь устойчивый рынок труда, который со временем принесёт пользу всем. И именно это мы и собираемся сделать», — цитирует его ТАСС.

Также глава финансового регулятора подчеркнул, что пока не видит никаких признаков снижения инфляции в США.

Ранее Пауэлл заявил о замедлении экономики США по сравнению с прошлым годом.

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