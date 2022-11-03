WSJ: почти половина республиканцев в США выступает за сокращение помощи Киеву

Почти половина сторонников Республиканской партии США считают, что Вашингтон оказывает Киеву слишком большую помощь.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные своего социологического исследования.

Так, в марте во время такого же опроса всего 6% американцев высказались за то, что помощь Украине слишком велика.

Теперь среди республиканцев 17% считают, что помощь Украине нужно увеличить, тогда как в марте таких было 61%.

Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство, участие в опросе приняли 1,5 тыс. человек, он проходил с 22 по 26 октября, статистическая погрешность составляет 2,5%.

По данным опроса ABC News/Ipsos, избиратели доверяют республиканцам больше, чем демократам по важнейшим вопросам, включая экономику.