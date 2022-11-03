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WSJ: почти половина республиканцев в США выступает за сокращение помощи Киеву

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Почти половина сторонников Республиканской партии США считают, что Вашингтон оказывает Киеву слишком большую помощь.
WSJ: почти половина республиканцев в США выступает за сокращение помощи Киеву
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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные своего социологического исследования.

Так, в марте во время такого же опроса всего 6% американцев высказались за то, что помощь Украине слишком велика.

Теперь среди республиканцев 17% считают, что помощь Украине нужно увеличить, тогда как в марте таких было 61%.

Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство, участие в опросе приняли 1,5 тыс. человек, он проходил с 22 по 26 октября, статистическая погрешность составляет 2,5%.

По данным опроса ABC News/Ipsos, избиратели доверяют республиканцам больше, чем демократам по важнейшим вопросам, включая экономику.

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