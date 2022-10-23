Узнать больше

Опрос в США показал, что избиратели стали больше доверять республиканцам

Короткая ссылка
Опрос ABC News/Ipsos, проведённый менее чем за три недели до промежуточных выборов в США, показал, что избиратели доверяют республиканцам больше, чем демократам, по важнейшим вопросам, включая экономику.
Опрос в США показал, что избиратели стали больше доверять республиканцам
  • Gettyimages.ru

Результаты исследования показывают, что президентская партия ведёт тяжёлую борьбу на фоне того, что избиратели продолжают оценивать ситуацию в экономике как плохую.

«Что касается экономики и цен на газ, то 36% американцев доверяют республиканцам больше, чем демократам, что на 12 и 14 пунктов выше, чем процент людей, доверяющих демократам по этим вопросам соответственно», — приводит данные опроса Politico.

Как ранее писал портал Axios, финансирование Украины может быть прекращено в случае победы Республиканской партии на выборах в палату представителей США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить