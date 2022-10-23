Опрос в США показал, что избиратели стали больше доверять республиканцам

Опрос ABC News/Ipsos, проведённый менее чем за три недели до промежуточных выборов в США, показал, что избиратели доверяют республиканцам больше, чем демократам, по важнейшим вопросам, включая экономику.

Результаты исследования показывают, что президентская партия ведёт тяжёлую борьбу на фоне того, что избиратели продолжают оценивать ситуацию в экономике как плохую.

«Что касается экономики и цен на газ, то 36% американцев доверяют республиканцам больше, чем демократам, что на 12 и 14 пунктов выше, чем процент людей, доверяющих демократам по этим вопросам соответственно», — приводит данные опроса Politico.

Как ранее писал портал Axios, финансирование Украины может быть прекращено в случае победы Республиканской партии на выборах в палату представителей США.