Захарова: прошедшие выборы в конгресс говорят о наличии раскола в США

Промежуточные выборы в конгресс США говорят о том, что Америка серьёзно расколота, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьёзно», — приводит РИА Новости слова Захаровой на брифинге.

Она отметила, что избирательная система США является архаичной и не обеспечивает легитимности электорального процесса.

По её словам, американские граждане не доверяют результатам выборов.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно анализирует информацию о результатах выборов в конгресс США.