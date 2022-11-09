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Захарова: прошедшие выборы в конгресс говорят о наличии раскола в США

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Промежуточные выборы в конгресс США говорят о том, что Америка серьёзно расколота, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: прошедшие выборы в конгресс говорят о наличии раскола в США
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«Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьёзно», — приводит РИА Новости слова Захаровой на брифинге.

Она отметила, что избирательная система США является архаичной и не обеспечивает легитимности электорального процесса.

По её словам, американские граждане не доверяют результатам выборов.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно анализирует информацию о результатах выборов в конгресс США.

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