Медведев: первые итоги выборов в конгресс отражают сокращение поддержки курса США в мире

Первые результаты выборов в конгресс США показывают, что поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Первые результаты выборов в США... — подтверждение того, что привычный мир дедушки (президента США Джо. — RT) Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается», — написал он в Telegram.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно анализирует информацию о результатах выборов в конгресс США.