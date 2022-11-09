Маккарти: палата представителей возвращается под контроль республиканцев
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«Ясно, что мы возвращаем себе палату», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в Вашингтоне.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, в свою очередь, заявила, что «результаты демократических представителей в палате и кандидатов уверенно превосходят ожидания по всей стране».
Как сообщает CNN, она подчеркнула, что подведение окончательных результатов всё ещё не окончено.
8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.