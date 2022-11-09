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Маккарти: палата представителей возвращается под контроль республиканцев

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Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.
Маккарти: палата представителей возвращается под контроль республиканцев
  • AP
  • © Alex Brandon

«Ясно, что мы возвращаем себе палату», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в Вашингтоне.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, в свою очередь, заявила, что «результаты демократических представителей в палате и кандидатов уверенно превосходят ожидания по всей стране».

Как сообщает CNN, она подчеркнула, что подведение окончательных результатов всё ещё не окончено.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

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