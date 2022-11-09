Маккарти: палата представителей возвращается под контроль республиканцев

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.

«Ясно, что мы возвращаем себе палату», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в Вашингтоне.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, в свою очередь, заявила, что «результаты демократических представителей в палате и кандидатов уверенно превосходят ожидания по всей стране».

Как сообщает CNN, она подчеркнула, что подведение окончательных результатов всё ещё не окончено.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.