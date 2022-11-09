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Песков: Кремль внимательно анализирует информацию о результатах выборов в конгресс США

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Кремль внимательно анализирует информацию о результатах выборов в конгресс США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Кремль внимательно анализирует информацию о результатах выборов в конгресс США
  • AP

«Сказать, что мы бросили все дела и следили, — тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важнее. Но, конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает», — заявил Песков.

При этом он отметил, что отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в конгресс на это не повлияют.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.

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