«Обыкновенная манипуляция»: как Киев требует от ЕС и Запада многомиллиардную финансовую помощь

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги, заявил в интервью немецким СМИ украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, Киеву нужны обещанные ранее Еврокомиссией €9 млрд, без которых финансовая система Украины не выживет. Ранее Владимир Зеленский неоднократно требовал от стран Запада многомиллиардных вливаний то для пополнения бюджета, то для выполнения своих социальных обязательств перед населением. Киев фактически шантажирует Европу и, не получая отпора, надеется оказаться на полном европейском довольствии, считают эксперты.

Если Европейский союз перестанет выделять Украине деньги, граждане страны могут остаться без зарплат и пенсий. Об этом в интервью немецким СМИ заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Нам (Украине. — RT) это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — приводит его слова РИА Новости.

Шмыгаль пояснил, что речь идёт о €9 млрд, которые ранее были обещаны киевскому режиму Европейской комиссией. По его словам, большая часть получаемой финансовой помощи якобы направляется на удовлетворение социальных нужд граждан, поэтому любая задержка в поступлении средств может обернуться «ужасными последствиями», а при «крайне негативном сценарии» граждане Украины столкнутся с невыплатой пенсий и зарплат.

Помощь на миллиарды

Напомним, 18 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предложила ЕС оказать Украине финансовую помощь в 2022 году в размере до €9 млрд.

«Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до €9 млрд в 2022 году. Восстановление должно сочетать инвестиции с реформами. Со временем это поможет Украине на её европейском пути. Мы предлагаем платформу реконструкции, во главе которой будут стоять Украина и Европейская комиссия. Это поможет объединить государства — члены ЕС, международных спонсоров и финансовые институты, а также других партнёров», — заявила она.

В июле Европарламент одобрил выделение Украине из этого пакета помощи €1 млрд в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. Затем в сентябре парламент ЕС одобрил выделение ещё €5 млрд из пакета помощи, предложенного Еврокомиссией.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

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13 сентября правительство Украины одобрило бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер страны Денис Шмыгаль тогда отметил, что ежемесячный дефицит бюджета оценивается в $3 млрд, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

В то же время высшие должностные лица киевского режима на протяжении последних месяцев неоднократно обращались к ЕС и странам Запада, фактически требуя многомиллиардных дотаций.

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Так, 14 апреля агентство Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат.

Позднее Зеленский уже публично озвучил эту сумму в своём обращении во время видеоконференции Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В августе глава киевского режима обратился к руководству ЕС с призывом не делать из украинцев заложников «нерешительности или бюрократизма», обвинив Евросоюз в задержке финансовой помощи Киеву в размере €8 млрд.

«Выдача €8 млрд для Украины сейчас приостановлена, и такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашей страны — это или преступление, или ошибка», — заявил Зеленский.

В октябре президент Украины выдвинул очередное требование, теперь — к Всемирному банку и МВФ. Выступая по видеосвязи перед министрами финансов, он заявил, что для покрытия бюджета в следующем году Украине необходимо $55 млрд и ещё $17 млрд — для восстановления критически важной инфраструктуры.

Растущие запросы Зеленского и его режима вызвали резкую критику в США. Так, известный журналист Такер Карслон в своей программе на телеканале Fox News назвал Зеленского «наглым иностранцем в футболке» и отчитал украинского лидера за притязания на деньги стран Запада.

«Какой-то наглый иностранец в футболке требует денег на свои насущные экономические нужды? У нас они тоже есть, приятель. Ты кто вообще, тролль? Проваливай! Что? С каких это пор у этого парня появились притязания на нашу казну?» — возмутился журналист.

«Недееспособность режима»

Однако Евросоюз продолжает потакать требованиям киевского режима и субсидировать Украину. Так, Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 21 октября заявила, что ЕС рассматривает возможность выделения Украине в следующем году по €1,5 млрд каждый месяц. В итоге общая сумма пакета помощи составит €18 млрд.

«Украине очень важно иметь предсказуемый и стабильный поток поступлений», — считает фон дер Ляйен.

Намерения главы ЕК подверг жёсткой критике лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, который заявил, что фон дер Ляйен стала «безумной».

«Урсула становится совершенно безумной! Угомоните её! 1,5 млрд в месяц для Украины Зеленского (абонемент!), то есть 18 млрд в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования! Остановим это безумие!» — сказал политик.

Здание Европейского парламента

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По словам профессора МГИМО Елены Пономарёвой, обращает на себя внимание тот факт, что украинская сторона именно требует, а не просто просит помощи, как это делается в цивилизованном мире.

«Это похоже на новую форму шантажа ЕС, потому что социальные обязанности любого государства лежат на политической системе каждой конкретной страны. Именно конкретное государство должно быть озабочено тем, как будут жить его граждане, в том числе по вопросам, касающимся социальных выплат, зарплат и так далее. В данном случае, когда официальный Киев шантажирует ЕС тем, что украинцы якобы не будут получать пенсии из-за того, что им не будет выделен очередной кредит, — это свидетельство совершенной недееспособности и несамостоятельности этого режима», — сказала эксперт в комментарии RT.

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ЕС ставят в такое положение, в котором отказ от финансирования Украины будет подаваться как некое проявление чёрствости и бесчеловечности, в чём и заключается суть этого метода шантажа, отмечает Пономарёва.

«При этом какие бы деньги ни были выделены киевскому режиму, они всё равно не дойдут до конечных потребителей в полном объёме, потому что будут разворованы верхушкой этого режима», — считает эксперт.

Тем временем в самом ЕС социальная и экономическая ситуация становится всё сложнее, напомнила Елена Пономарёва.

«Ситуация у локомотивов ЕС — Германии и Франции — далеко не благополучная, и это мягко сказано. Поэтому, конечно, в таких условиях никто не будет брать Украину на полное и бессрочное содержание. Им будут выделять деньги в форме кредитов под долговые обязательства — и МВФ, и ЕК всегда этим пользуются. Эти деньги придётся отдавать кровью и потом украинскому народу, если этот режим продержится дольше», — подчеркнула политолог.

Переломный момент в отношении европейцев к подобным требованиям может наступить нынешней зимой, когда обострится ситуация с энергетическим кризисом, считает Елена Пономарёва.

«Эта зима покажет всю «прелесть» содержания Украины и то, каким тяжёлым грузом она стала для самих европейцев, начиная от бытового неуважения, которое проявляют украинцы, и заканчивая финансированием этого позорного режима. Конечно, усталость накапливается. Уже меняется риторика в СМИ, звучат заявления отдельных политиков. В то же время мы должны понимать, что нынешние европейские лидеры — это, как правило, наёмные менеджеры Вашингтона. Они прежде всего выполняют волю не своих национальных государств, а своего нанимателя», — сказала эксперт.

Поэтому на данном этапе Вашингтон будет принуждать Евросоюз к продолжению дотирования Украины во всех аспектах, считает Пономарёва.

Власти Украины используют российскую спецоперацию как предлог для получения всех доступных средств и вложений со стороны ЕС и стран Запада в целом, подчеркнул в разговоре с RT политолог Андрей Манойло.

«В плане финансирования они хотят выжать из европейцев максимум. Причём неважно, на что именно. В целом попытка повесить социальное обеспечение вплоть до выплат пенсий на ЕС — это характерный показатель части намерений политической элиты Киева. Для них конфликт — бизнес-проект, а ЕС — источник денег, которые можно получать под разного рода требования», — пояснил эксперт.

При этом Киев не гнушается прибегать к эмоциональному шантажу и давлению на европейское сообщество, несмотря на то что Украина не является членом союза, добавил Андрей Манойло.

«Это обыкновенная манипуляция, мотивированная жадностью. Интересует украинских политиков не перспектива пребывания Украины в ЕС в будущем, а возможность делать деньги здесь и сейчас. Для людей уровня Шмыгаля и Зеленского идеал — их предшественник Арсений Яценюк, который, обогатившись на своём посту, покинул Украину и живёт теперь в Майами», — напомнил политолог.

Однако украинские политики слишком поверили в свою исключительность и рискуют утомить Европу своими бесконечными требованиями, считает Андрей Манойло.

«Определённые признаки усталости начинают проявляться уже сегодня. Население европейских стран не может понять, почему они должны содержать ещё и народ соседнего государства, когда есть свои социально-экономические проблемы. Однако когда наступит этот момент усталости, сказать сложно, поскольку это зависит от многих факторов», — заключил эксперт.