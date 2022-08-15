Долговая пропасть: как потеря финансовой самостоятельности может отразиться на экономике Украины

Ежемесячный дефицит экономики Украины превысил $5 млрд, а страна стала банкротом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, государство не в состоянии выполнять обязательства перед гражданами и зависит от помощи Запада. Совокупный объём обещанной Киеву финансовой поддержки уже составляет более $82 млрд. Однако Европе не удаётся перечислить все обещанные дотации на фоне растущих экономических трудностей в регионе. Недостаток финансирования вынуждает украинские власти активнее печатать деньги, что приводит к увеличению инфляции и неконтролируемому росту цен, отмечают эксперты.

Украина утратила свою финансовую самостоятельность и находится в статусе банкрота. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. По его словам, собираемые налоги формируют всего 40% бюджета государства. При этом больше 60% из них идут на военные нужды страны.

«Ежемесячный дефицит — $5 млрд. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами», — подчеркнул Володин.

По данным немецкого Института мировой экономики в Киле (IfW), совокупный объём обещанной Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи уже составляет около $82,3 млрд (€80,7 млрд). Лидируют в списке стран-доноров США с $43,3 млрд (€42,5 млрд), различные институты ЕС — $16 млрд (€15,7 млрд) и Великобритания — $6,35 млрд (€6,23 млрд).

В то же время темпы роста подобной поддержки перестали заметно расти, признают исследователи организации. Одновременно наблюдается значительные расхождения между предполагаемыми и фактически предоставленными средствами для помощи Украине .

«Поражает большой разрыв (в объёме. — RT) обещанной и оказанной поддержки. Как военное, так и финансовое обеспечение по-прежнему не соответствуют тому, что, по словам Украины, ей необходимо и что ей было обещано», — говорится в исследовании IfW.

Между тем потребности Украины в финансировании продолжают стремительно увеличиваться. Как заявил министр финансов страны Сергей Марченко, Киев до конца 2022 года планирует получить значительный финансовый транш от Запада.

«Всё зависит от успешности проведенных переговоров, до $30 млрд может быть. Мы уже получили $14 млрд, а до конца года можем получить еще от $12 до $16 млрд», — отметил чиновник в интервью «РБК-Украина».

По его словам, для выполнения обязательств украинским властям ежемесячно необходимо $5 млрд в виде помощи со стороны партнёров. Примечательно, что ранее советник главы государства Олег Устенко говорил, что для покрытия дефицита Киеву нужно получать от Запада $9 млрд в месяц.

В настоящее время Украина находится в сложном экономическом положении и её текущие мощности не рассчитаны на устойчивое взаимодействие с экономиками развитых стран. Об этом в беседе с RT рассказал Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«С началом военной спецоперации прекратилось внутреннее производство, а экспорт зерновых и другой продукции значительно снизился. При этом изначально ЕС и США не собирались помогать Украине в такой степени, чтобы она могла успешно функционировать самостоятельно. Они подпитывают текущий режим с той целью, чтобы киевские власти были полностью под контролем Запада», — отметил Брутер.

Кредитный рычаг

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины будет стоить дороже, чем послевоенная программа помощи США «план Маршала» и обойдется в миллиарды. Так, ещё в середине мая глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву около €9 млрд конца года. Между тем 15 июля стало известно, что ЕС сможет отправить Киеву только €1 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи, что предполагает выдачу кредитов соседним странам на благоприятных условиях.

Более того, позднее в Еврокомиссии отметили, что для предоставления остальной суммы Евросоюзу необходима дополнительная подушка безопасности, на которую в европейском бюджете пока нет средств. Европа не может выполнить свои громогласные обещания, поскольку страдает из-за проблем с собственной экономикой, сходятся во мнении опрошенные RT аналитики.

Напомним, что в июле 2022 года потребительские цены на товары и услуги в еврозоне выросли в среднем на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Такой показатель годовой инфляции стал максимальным за всё время наблюдений. Одновременно стоимость энергии в регионе за последние 12 месяцев выросла почти на 40%.

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«С 2015 года Украина планомерно накачивалась кредитами со стороны Запада. Сумма траншей составляла порядка $1,5—2 млрд. Этого с трудом хватало на исполнение социальных обязательств, но на развитие необходимых инфраструктурных проектов уже ничего не оставалось. При этом финансирование и раньше не давало каких-либо значимых результатов, а теперь ситуация стала ещё хуже. Поэтому Запад, в условиях собственной экономической нестабильности, начал затягивание выдачи дотаций Киеву», — отметил политолог Андрей Суздальцев.

Отчасти приостановка выделения средств в прежних масштабах вызвана бюрократическими процедурами ЕС. Так, европейские финансовые институты должны в обязательном порядке учитывать кредитный рейтинг и платёжеспособность страны , которой выдается помощь, объяснил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

«Для выдачи кредита у государства должны быть высокие экономические показатели, коими Украина на данным момент не обладает, поскольку утратила способность самостоятельно финансировать свой бюджет и вести бизнес. В итоге ЕС не может перечислить средства Киеву, не нарушая своих законов. Но открыто европейская бюрократия не хочет признаться, что не в состоянии больше поддерживать текущий режим, поэтому и тянет время», — отметил собеседник RT.

По оценкам Минфина Украины, на данные которого ранее ссылалось агентство Bloomberg, общая сумма долговых обязательств страны составляет $19,6 млрд. При этом иностранные кредиторы согласились изменить условия по займам, которые взял Киев, и отсрочить их погашение на два года. Речь идёт о 75% иностранных облигаций.

Ожидается, что временная кредитная заморозка позволит сберечь Украине около $5,8 млрд. Подобные действия международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings восприняли как ситуацию, близкую к дефолту.

«Текущие дотации весьма ограничены и не могут решить все украинские вопросы. В ответ на это Киев был уже вынужден принять ряд новых законов, которые предполагают фактическое внешнее управление над некоторыми отраслями», — Владимир Брутер.

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Помимо изменения законодательной базы, Киев в попытках сократить дефицит бюджета начал активно наращивать денежную эмиссию. Как заявил Глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, с марта по июнь объём ежемесячно печатаемых новых денег увеличился более чем в пять раз — с 20 млрд гривен (около $542,5 млн) до 105 млрд гривен ($2,85 млрд).

«Резкий рост денежной эмиссии приводит к гиперинфляции, если запуск бумажного станка ничем не обеспечен, что сейчас и происходит на Украине. Неконтролируемое печатание денег может привести население к дальнейшему снижению доходов и нищете», — отметил Александр Лосев.

По оценкам НБУ, с февраля по июль потребительская инфляция на Украине в годовом выражении ускорилась с 10,7 до 22,2%, а по итогам года показатель может превысить отметку 30%. В то же время фактические темпы роста цен на товары и услуги могут быть в разы выше, не исключают аналитики.

«Уже на 25% поднялся курс доллара по отношению к гривне, кратно взлетели цена на продукты питания, а реальная заработная плата снизилась на 27%. При этом нормально функционирует лишь пищевая промышленность. Даже надежды Киева по экспорту зерновых не оправдались, что негативно сказалось на пополнении бюджета. Чтобы пережить зиму украинским властям необходима помощь Запада, которой он пытается заручиться любыми способами», — подчеркнул Андрей Суздальцев.

Игра в «Дружбу»

Как отмечают аналитики, зачастую Киев использует энергетические споры в качестве одного из способов давления на западных партнёров. Так, 4 августа транзит нефти по южному направлению трубопровода «Дружбы» был полностью остановлен после того, как Украина не получила деньги за прокачку сырья от России. Как объяснил советник президента компании «Транснефть» Игорь Дёмин, транспортировка была прекращена, поскольку платёж не прошёл из-за новых санкций ЕС.

«Это была провокация с целью ускорить поступление финансовой помощи, включая военную. На первый взгляд, такой шантаж был лишён логики, поскольку действия Киева могли бы охладить желание Европы помогать Украине. Но в этом и состоит вся сущность текущего режима», — предположил Александр Лосев.

Нефть по трубопроводу «Дружба» поступает напрямую из России в несколько стран Евросоюза. Северная ветка магистрали пролегает через территорию Белоруссии и позволяет обеспечивать сырьём Польшу и Германию, а южная идёт по территории Украины в сторону Венгрии, Словакии и Чехии.

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Тем не менее, после почти недельного перерыва поставки возобновились. Однако киевские власти согласились проводить транзит только после того, как венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft оплатили все необходимые сборы за Россию. Для Украины транзит энергетического сырья по-прежнему остаётся одним из надёжных способов постоянного заработка, отметил Суздальцев.

«Несмотря то, что объём поставок через Украину почти в половину снизился с начала спецоперации, эти поступления позволяют наполнять бюджет. Россия продолжает быть для Европы источником ресурсов, а с началом отопительного сезона платежи за транзит вырастут, что сыграет киевским властям на руку», — подчеркнул Суздальцев.

По словам эксперта, дальнейшие перспективы украинской экономики будут во многом зависеть от итогов спецоперации. В то же время, как отмечают аналитики, основная часть промышленных мощностей страны сосредоточена на левобережной Украине, частичный контроль над которой Киев уже утратил.

«Украинской экономики в традиционном смысле слова больше не существует. После завершения спецоперации промышленность и иные отрасли, вероятнее всего, будут неразрывно связаны с российской экономикой. Подобная кооперация будет выгодна обеим её участникам», — заключил Александр Лосев.