«Доказательства говорят о другом»: Байден усомнился в словах Зеленского о происхождении упавшей в Польше ракеты

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что доказательства, полученные по итогам инцидента с ракетами в Польше, идут вразрез со словами президента Украины Владимира Зеленского, который ранее исключил вероятность украинского происхождения этих боеприпасов. В то же время сам Зеленский, ранее сделавший соответствующее заявление, позднее сказал, что не может ничего утверждать о типе упавшей в Польше ракеты до окончания расследования.

Президент США Джо Байден заявил, что слова Зеленского, который исключил вероятность украинского происхождения упавших в Польше ракет, не являются доказательством этого утверждения.

По прилёте в Вашингтон с саммита G20 Байдена встретили журналисты, один из которых спросил главу Белого дома о словах Зеленского, заявившего, что упавшие в Польше ракеты не украинские.

«Доказательства говорят о другом», — ответил Байден.

Отметим, что американские журналисты ссылались на слова Зеленского, прозвучавшие в телеэфире 16 ноября. Украинский президент в ходе телемарафона заявил, что не сомневается: «Это была не наша ракета или не наш ракетный удар».

Вместе с тем на следующий день Зеленский заявил, что уверенности в типе упавшей на востоке Польши ракеты нет. Украинский президент добавил, что Киев «не знает на 100%, что случилось в этот раз».

«Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Между тем Украина продолжает настаивать на наращивании поставок американского оружия. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 17 ноября заявил, что провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В процессе украинский дипломат отметил, что «пришло время» поставить Киеву системы ПВО Patriot.

Об инциденте с падением ракет на территории Польши неподалёку от границы с Украиной стало известно вечером 15 ноября. О ЧП сначала сообщили местные СМИ. Выступивший вскоре МИД Польши заявил о российском происхождении упавших на польской территории боеприпасов. Однако спустя некоторое время президент Польши Анджей Дуда сказал, что упавшие ракеты, вероятнее всего, принадлежали украинской ПВО.

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С таким же заявлением выступили в Минобороны РФ. В ведомстве подтвердили нанесение массированных ударов по Украине, подчеркнув, что огонь вёлся исключительно по территории этой страны. В ведомстве также отметили, что изучившие снимки найденных в Польше обломков специалисты однозначно отнесли их к элементам боеприпасов, используемых в ПВО Украины.

В ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя назвал события на территории Польши попыткой Варшавы и Киева спровоцировать прямое столкновение России и НАТО.

Он также обратил внимание на слова Зеленского, который назвал ЧП на границе «российским ракетным ударом». Как подчеркнул Небензя, президент Украины не мог не знать, что на польской территории упали именно украинские ракеты.

Позицию Зеленского дипломат назвал «преднамеренной дезинформацией» и «сознательной попыткой» вовлечь НАТО, ведущее «войну по доверенности», в прямое столкновение с Россией.

В то же время Небензя отметил, что принадлежность упавшей в Польше ракеты к украинской ПВО «прямым текстом подтвердили даже в НАТО и в целом на Западе».

Комментируя ситуацию вокруг слов Зеленского и западной реакции на них, политолог Александр Дудчак отметил, что у Киева есть некоторый «простор для импровизации», который не всегда нравится западному начальству.

«Время от времени в Киеве виртуально получают по носу, чтобы держали язык за зубами, когда их об этом не просят. Без них разберутся и скажут им, что говорить. В данном случае, мне кажется, произошло нечто подобное», — сказал политолог в беседе с RT.

Дудчак полагает, что Украину используют наиболее удобным для США образом.

«Не из-за того, что они к ним хорошо относятся. Для них это ресурс и инструмент, например молоток… Когда надо — «достали и постучали», — сказал политолог.

Он отметил, что в зависимости от ситуации «меняются условия и способы использования Украины», в том числе цели и задачи, которые ставятся перед Киевом.