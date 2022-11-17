Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке спровоцировать столкновение России и НАТО

Варшава и Киев с помощью ситуации с ракетами на границе попытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский не мог не знать, что на территорию соседнего государства упали именно украинские ракеты, однако он всё равно обвинил в этом Москву.

«Значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущее войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной», — сказал Небензя.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

По данным CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от границы с Польшей.