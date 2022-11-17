«Первопричина всего»: в Кремле заявили, что инцидент с ракетами в Польше спровоцировали США и НАТО

Именно действия США и НАТО послужили причиной событий, которые привели к ЧП с падением ракет на востоке Польши, заявил Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на заявления американской стороны, в соответствии с которыми любой исход расследования инцидента с ракетами возлагает ответственность за эти события на Россию. В свою очередь, постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что Украина и Польша попытались использовать инцидент с падением ракет на границе, чтобы спровоцировать прямое столкновение России и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первопричиной ситуации, которая привела к инциденту на востоке Польши, стала деятельность США и НАТО.

Таким образом он прокомментировал заявление Белого дома о том, что вне зависимости от окончательных выводов о ЧП с падением ракет в Польше ответственность за него понесёт Россия.

«Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет в населённом пункте Пшеводув в восточной части страны. МИД Польше вскоре выступил с заявлением, в котором утверждалось о российском происхождении упавших на территории республики ракет.

В Минобороны России на следующий день заявили, что по Украине был нанесён массированный удар, однако речь идёт только о территории этой страны. В оборонном ведомстве подчеркнули, что специалисты, изучившие снимки обломков упавших в Польше ракет, однозначно определили, что это элементы снарядов, используемых в системе украинских ПВО.

Позднее сам президент Польши Анджей Дуда также высказал мнение, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Кроме того, глава Белого дома Джо Байден также заявил, что утверждения украинской стороны о происхождении ракеты не являются доказательством.

«Не просто преднамеренная дезинформация»

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и Польша попытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО через инцидент с падением ракет на границе.

На заседании Совета Безопасности ООН Небензя обратил внимание на то обстоятельство, что встреча на тему ситуации вокруг Украины была запрошена ещё на прошлой неделе, однако его тема заранее сформулирована не была. Как отметил дипломат, инициаторы заседания проявили «удивительную прозорливость».

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«Если бы заседание не было назначено, его пришлось бы созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО», — сказал Небензя.

Он привёл в качестве примера ряд высказываний президента Украины Владимира Зеленского, который называет ЧП в Польше «российским ракетным ударом против коллективной безопасности».

Как отметил Небензя, президент Украины, выступая с такими заявлениями, не может не знать, что на территорию Польши залетели именно украинские ракеты, выпущенные системой ПВО.

«А значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущую «войну по доверенности» с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной», — сказал дипломат.

Кроме того, он обратил внимание на первоначальную позицию самой Польши, власти которой вскоре после инцидента стали безапелляционно утверждать, что речь идёт именно о российской ракете. Как напомнил Небензя, Варшава «среди ночи» вызвала российского посла, которому был заявлен протест.

«И это несмотря на то, что опубликованные в соцсетях «по горячим следам» фотографии не оставляют никаких сомнений в том, что в Польшу залетели ракеты украинской ПВО. Собственно, это уже теперь прямым текстом подтвердили даже в НАТО и в целом на Западе», — сказал он.

Наряду с этим Небензя напомнил, что украинская ПВО уже давно обладает «дурной славой». Как напомнил дипломат, в октябре 2001 года над Чёрным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Новосибирск, в результате чего погибло 78 человек.

По словам дипломата, на протяжении последних месяцев в публичном поле оказываются кадры с последствиями попаданий украинской ПВО по жилым домам, за которыми в различных городах и размещались эти системы.

«Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре», — отметил Небензя.

По его словам, в том случае, если такое оружие действительно попало бы в жилые дома, то от них «не осталось бы и следа».